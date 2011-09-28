معرفی سالیانه پنج یا شش رقم جدید گندم و جو از سوی اصلاح بذر

مجتبی وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معرفی ارقام جدید گندم و جو در راستای تحقق اهداف تحقیقاتی انجام می شود و این ارقام به دست اندرکاران مربوطه معرفی می شود.

وی ادامه داد: تولید ارقام جدید کمک می کند تا زمینه های ارتقای بهره وری در کشاورزی فراهم شود که این امر بسیار مطلوب است و دنبال می شود.

مسئول بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گفت: گندم و جو از مهمترین محصولات کشاورزی است که این امر، ضرورت معرفی ارقام جدید از این محصولات را بیش از پیش آشکار می کند.

وهاب زاده اضافه کرد: لازم است ارقام جدید به دست اندرکاران بخش کشاورزی معرفی شود و این ارقام وارد تولید برسند ضمن اینکه این امر موجبات افزایش میزان بهره وری را فراهم می کند.

این مسئول یادآور شد: ارقام جدید برای استفاده در مناطق مختلف کشور تهیه می شود و ممکن است بخشی از این ارقام، مناسب برای استفاده در منطقه ای خاص باشند که این امر باید مد نظر قرار گیرد.