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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

پوستر دومین جشنواره "بهترینها برای غنچه‌های شهر" رونمایی شد

پوستر دومین جشنواره "بهترینها برای غنچه‌های شهر" رونمایی شد

پوستر دومین جشنواره "بهترین ها برای غنچه های شهر" پس از برگزاری کارگاه تصویرسازی دو روزه از سوی محمد علی بنی اسدی تصویرساز کودکان انتخاب و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تصویرسازی پوستر دومین جشنواره «بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر» طی دو روز و به منظور طراحی پوستر جشنواره با حضور تصویرسازان حوزه کودک و اساتید این رشته در حاشیه اقدامات گسترده برای برگزاری این دوره از جشنواره برگزار شد. 

در این کارگاه 14 نفر از تصویرگران اقدام به تصویرسازی کردند که در نهایت اثر پریسا اعتماداهری به عنوان اثر برگزیده برای طراحی پوستر از سوی هیات داوران انتخاب شد.

به گزارش ستاد خبری، رضا اسماعیلی طراح پوستر، در نهایت با الهام گرفتن از تصویرسازی اثر پریسا اعتماد اهری اقدام به طراحی گرافیکی پوستر دومین دوره برگزاری جشنواره "بهترین ها برای غنچه های شهر" کرد.

دومین دوره جشنواره "بهترین ها برای غنچه های شهر" از سوی اداره کل بانوان معاونت اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران از 14 تا 21 مهرماه در بوستان گفتگو برگزار می شود. 

یکی از اهداف اصلی دومین جشنواره «بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر» کمک به شناخت و بهبود زندگی غنچه‌های شهر است که در رده سنی صفر تا 4 سال برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1419005

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