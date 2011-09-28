همایش یاد یاران در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یاد یاران ظهر چهارشنبه در سالروز بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از سرداران و فرماندهان سپاه و ارتش و جهاد در دوران دفاع مقدس و مدیران کل، معاونین و رؤسای ادارات و سازمانهای دولتی استان فرماندهان نیروی انتظامی روحانیون، بسیجیان، فرماندهان و اعضاء پایگاه های مقاومت بسیج ادارات کل سپاه نبی اکرم(ص)، فرماندهان و اعضاء پایگاه های مقاومت حوزه دو کارگری-کارمندی امام هادی(ع) به میزبانی پایگاه های مقاومت بسیج ذوالفقار اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه در محل سالن شهدای مرکز حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس کرمانشاه برگزار شد.

در این همایش حجت الاسلام علی مراد یوسفی، نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) طی سخنانی گفت: اگر به گذشته برگردیم، خواهیم دید کشورهای دنیا می بایستی فقط در یک صف و صف غربی ها و صف شرقی ها حضور می یافتند ، اما کشور ما، به هیچ یک از دو صف ملحق نشد و راه استقلال را در پیش گرفت. به دنبال آن دشمن نقشه های شومی برای تجزیه ایران اسلامی در سر داشت از جمله تجزیه خوزستان و الحاق آن به عراق بود.

یوسفی تصریح کرد: از کرامات شهدا و رزمندگان ما در جبهه های حق علیه باطل وجود سرمایه های دینی که به قول حضرت امام (ره) راه صد ساله را یک شبه پیمودند، نقشه آنان عملی نشد.

حجت الاسلام یوسفی افزود: نهضت کربلا و عاشورای حسینی که به صورت وقایع تاریخی و مذهبی در اذهان جای داشت در جبهه های ما عملی شد و چهره واقعی به خود گرفت و امدادهای غیبی از راه قلب همین رزمندگان و شهدای دفاع مقدس به مردم رسید.

وی تاکید کرد: علت اصلی برتری رزمندگان و کسب افتخارات و پیروزی های قوای ایران اسلامی وجود مقدس همین شهدا و ایثارگران است.

یوسفی گفت: خودباوری و رشد باورهای دینی و اعتقادی از برکات دفاع مقدس است. دشمن که در جنگ نیمه سخت و ترور شخصیت ها نیز نتوانست نتیجه بگیرد، امروزه با جنگ نرم در مقابل مردم ایستاده و ناتوی فرهنگی علیه کشورمان شکل گرفته است، پس باید در قالب یک امت اسلامی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیشبرد برنامه ها و اهداف این نظام مقدس استفاده کنیم.

سردار کرمی از جانبازان و فرماندهان دوران مقدس نیز گفت: حادثه ای که در قرن بیستم اتفاق افتاد در نوع خود بی نظیر بود که از سوی رزمندگان و مردم دلاور ایران اسلامی رقم زده شد و در این دفاع مقدس تمام دنیا علیه کشورمان بسیج شده بود.

کرمی افزود: آن زمان 725 روز عملیات آفندی داشتیم که یک سوم این عملیات به وسیله دشمن صورت گرفت، در طول ایام جنگ که به تدریج تفکر دینی و مذهبی در جبهه ها حاکم شد، معادله جنگ عوض شد و پیروزی های پی در پی نصیب رزمندگان ما شد، ما از دفاع مقدس 3 درس بزرگ را عبرت گرفته ایم که امروز هم برای ما نصب العین است و به کار می آید ایمان و تقوا، بصیرت و ولایت مداری رزمندگان که با رعایت سه اصل فوق می توانیم از بحران های پیش رو به سلامت عبور کرده و در تاریخ رو سفید باشیم.

در این همایش فیلم مستند وصیتنامه شهید برای حضار پخش شد و به 3 نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس که از کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه بودند،با اهداء لوح سپاس و هدایا تقدیر بعمل آمد.همچنین احکام فرماندهی 2 نفر از فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارت به آنان اهداء گردید.تجلیل از یکی از فرماندهان و مسئولین و اسبق پشتیبانی و مهندسی و جنگ جهاد سازندگی وقت استان از دیگر برنامه ها بود که با اهداء لوح سپاس و هدیه انجام گرفت.