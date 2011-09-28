تداوم مرمت بازار تبریز منشاء خدمات بیشتر به شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرهنگی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ثبت جهانی بازار تبریز منشا خدمت بزرگی به مردم و بازاریان است.



وی گفت: لازم است آثار ملموس و محسوس ثبت جهانی بازار تبریز در بهبود زندگی و کسب و کار بازاریان و مسائل اجتماعی و اقتصادی، برای افکار عمومی بیان شود که سازمان میراث فرهنگی استان اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده است.



فرهنگی با اشاره به نقش سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در ثبت جهانی بازار تبریز گفت: خدمات این سازمان در استان در ثبت بازار تاریخی تبریز قابل قدردانی است.



نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با تاکید بر اینکه باید آثار ثبت جهانی را در عمل مشاهده کنیم، تصریح کرد: مردم و بازاریان بی‌تردید از منافع مستقیم و غیر مستقیم این ثبت جهانی بهره‌مند می شوند.



وی با تاکید بر لزوم بررسی اتفاقات بازار تبریز از زمان ثبت جهانی تاکنون اظهار کرد: شایسته است مسئولان نگذارند ثبت جهانی بازار تبریز به سمت تشریفاتی شدن پیش برود.



فرهنگی یادآور شد: لازم است در راستای این ثبت جهانی، با پیگیری سازمان میراث فرهنگی و تمام دستگاه‌های مسئول، موجبات افزایش و رونق ورود گردشگر به استان آذربایجان‌شرقی بیش از پیش فراهم شود.



بازار جهانی تبریز با دارا بودن بیش از 160 عنصر مختلف، به عنوان بزرگترین سازه سرپوشیده آجری به هم پیوسته جهان سال گذشته در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده و مراسم ثبت جهانی آن با حضور رئیس جمهور مرداد ماه سال ‌جاری در تبریز برگزار شد.

