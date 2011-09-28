همواره باید در مسیر شهداء حرکت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر کهک شامگاه سه شنبه به همراه مسئولین ادارات و نهادهای بخش به دیدار چند تن از خانوادهٔ شهدای روستای فردو رفته و در این دیدار اظهار داشت: خانوادهٔ شهدای این بخش مایهٔ افتخار ما هستند.

وی عنوان کرد: روستای فردو اولین روستای کشور است که در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.



امام جمعه شهر کهک خطاب به خانواده های شهداء افزود: شما عزیز‌ترین کسان خود را در راه دفاع از انقلاب اسلامی از دست داده‌اید و ما افتخار می‌کنیم که در خدمت خانواده شهدا و ایثارگران این بخش هستیم.



وی ادامه داد: خانواده شهدا با تقدیم بهترین جوانان خود به انقلاب اسلامی ثابت کرده‌اند که در راه ارزش‌های اسلامی می‌بایست دین خود را ادا نموده و استقامت و پایداری داشت.



حجت الاسلام میرمومنی در پایان این دیدار ابرازداشت: شهدا با بصیرت و آگاهی راه امامت و ولایت را پیمودند و در این راه به مقام والای شهادت رسیدند. و حال وظیفهٔ ما است که رهرو واقعی راه آن‌ها باشیم و دلاوری شهیدان را برای نسل جوان تداعی کرده و فرهنگ ایثار و شهادت را در این بخش گسترش دهیم.



روستای فردو با جمعیتی بالغ بر ۹۸۳ نفر و تعداد ۴۵۰ خانوار ۱۰۴ شهید و بیش از ۲۲۰ جانباز را در طول ۸ سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده که با این تعداد شهید پرافتخار‌ترین روستای کشور است.