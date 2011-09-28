کتاب روزشمار جنگ در ایلام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ارشاد ایلام ظهر چهارشنبه در این آیین گفت: ارشاد ایلام همزمان با هفته دفاع مقدس و در حوزه تولیدات مکتوب خود اقدام به چاپ جلد دوم کتاب روزشمار جنگ ایلام کرده است.

حجت الاسلام حسن ملکی با بیان اینکه این کتاب با شمارگان یک هزار جلد و در 140 صفحه به چاپ رسیده است، تصریح کرد: این کتاب به چگونگی شکل گیری لشکر 11 امیر المومنین(ع) و اتفاقات جنگ در این استان پرداخته است.

ملکی عنوان کرد: این کتاب به همت یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، سرهنگ دوستعلی آذوق و توسط انتشارات جوهر حیات به چاپ رسیده است.

وی حمایت کامل از تولید آثار مکتوب هنرمندان استان در زمینه های مختلف را یکی از سیاستهای اصلی این اداره کل برشمرد و گفت: در صورت تخصیص اعتبارات مناسب از تولید و انتشار آثار مکتوب نویسندگان و هنرمندان این استان در حوزه دفاع مقدس حمایت کامل می شود.