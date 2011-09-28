کاروان پیاده مشتاقان امام هشتم(ع) از سرخس به سمت مشهد حرکت می کند

مسئول کاروان پیاده مشتاقان امام هشتم(ع) پالایشگاه هاشمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کاروان روز پنج شنبه 14 مهر حرکت خود را آغاز می کند، اظهار داشت: این کاروان پیاده امسال از مسجد فاطمه الزهرا(س) سرخس حرکت خود به سمت مشهد را آغاز می کند.

بوذرجمهر سیستانی نژاد افزود: اعضای این کاروان به ترتیب شب های اول و دوم سفر را در روستاهای شورک ملکی و تنگل شور استراحت خواهند کرد و غروب شب میلاد با سعادت امام رضا(ع) به پابوس ایشان مشرف می شوند.

وی افزود: ثبت نام علاقه مندان به حضور در این کاروان سال جاری از 26 شهریور ماه آغاز شد و در طول یک هفته فعالیت سه پایگاه ثبت نام بیش از 330 نفر آمادگی خود را برای شرکت دراین حرکت فرهنگی اعلام کردند.

مسئول کاروان پیاده مشتاقان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) پالایشگاه هاشمی نژاد درباره نحوه تامین مخارج این کاروان نیزگفت: هزینه این سفر معنوی از سه منبع تامین می شود، بخشی از این مخارج از سوی شرکت پالایش گاز و بخشی دیگر توسط خود اعضای کاروان تامین می شود.

همچنین تعدادی از خیرین نیز با ارائه امکانات اقامتی یا تغذیه ای این کاروان را در فراهم کردن هزینه های این حرکت معنوی یاری می کنند.