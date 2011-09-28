نشست رؤسای کانون مداحان کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که بههمت ادارهکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی برگزار شد، مسئولانی از سازمان تبلیغات اسلامی، مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان کشور و رؤسای کانون مداحان کشور حضور داشتند .
در این نشست اعضا ضمن پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه قبل به بررسی آییننامه صدور مجوز مداحی و فعالیتهای انجام شده این کانون در فصل گذشته پرداختند.
دومین نشست فصلی رؤسای کانون مداحان کشور چهارشنبه 6 مهر در سالن کنفرانس معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
در نشستی که 3 خرداد برگزار شد، مصطفی خرسندی بعنوان رئیس، محمد علی مجاهدی دبیر و محمد حسین کبیر به سمت کانون مداحان کشور انتخاب شدند.
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