نشست رؤسای کانون مداحان کشور برگزار شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به‌همت اداره‌کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی برگزار شد، مسئولانی از سازمان تبلیغات اسلامی،‌ مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان کشور و رؤسای کانون مداحان کشور حضور داشتند .

در این نشست اعضا ضمن پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه قبل به بررسی آیین‌نامه صدور مجوز مداحی و فعالیت‌های انجام شده این کانون در فصل گذشته پرداختند.

دومین نشست فصلی رؤسای کانون مداحان کشور چهارشنبه 6 مهر در سالن کنفرانس معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.



در نشستی که 3 خرداد برگزار شد، مصطفی خرسندی بعنوان رئیس، محمد علی مجاهدی دبیر و محمد حسین کبیر به سمت کانون مداحان کشور انتخاب شدند.