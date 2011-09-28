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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

نشست رؤسای کانون مداحان کشور برگزار شد

نشست رؤسای کانون مداحان کشور برگزار شد

دومین نشست فصلی رؤسای کانون مداحان کشور پیرامون بررسی آیین‌نامه صدور مجوز مداحی برگزار شد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به‌همت اداره‌کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی برگزار شد، مسئولانی از سازمان تبلیغات اسلامی،‌ مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان کشور و رؤسای کانون مداحان کشور حضور داشتند .

در این نشست اعضا ضمن پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه قبل به بررسی آیین‌نامه صدور مجوز مداحی و فعالیت‌های انجام شده این کانون در فصل گذشته پرداختند.

دومین نشست فصلی رؤسای کانون مداحان کشور چهارشنبه 6 مهر در سالن کنفرانس معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در نشستی که 3 خرداد برگزار شد، مصطفی خرسندی بعنوان رئیس، محمد علی مجاهدی دبیر و محمد حسین کبیر به سمت کانون مداحان کشور انتخاب شدند.

کد مطلب 1419021

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