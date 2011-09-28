موانع ورود گازوئیل به خراسان رضوی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته سوخت استان اظهار کرد: حجم بالای تردد اتوبوس های شهری و افزایش آلودگی های ناشی از آن لزوم استفاده از گازوئیل کم گوگرد را بیشتر می کند.

وی افزود: در صورت عملی نشدن وعده دولت در خصوص اختصاص اعتبار به این موضوع، استانداری برای اختصاص اعتبار از محل استانی اقدام خواهد کرد.

سهمیه گازوییل کم گوگرد مشهد تعیین شود

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مقرر شده است اختصاص اعتبار اولیه برای تامین گازوئیل کم گوگرد از محل اعتبارات سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان انجام شود، اظهار داشت: در کنار این امر مکاتبه با وزیر نفت برای تامین گازوئیل کم گوگرد در مشهد پیگیری خواهد شد.

حسین پور خواستار تعیین سهمیه مورد نیاز شهر مشهد به گازوئیل کم گوگرد و اخذ حواله سوخت توسط شرکت پخش فرآوده های نفتی شد.

یارانه بلیت اتوبوسرانی خراسان رضوی رسید

وی همچنین از اختصاص مرحله اول اعتبار یارانه بلیت اتوبوسرانی به استان توسط دولت خبر داد و افزود: از 400 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، 240 میلیارد تومان به وزارت کشور تخصیص داده شده و سهم شهرداری مشهد واریز خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با اشاره به کاهش سهمیه فصلی سوخت بخش کشاورزی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: باید مشخص شود که سهمیه سوخت بخش کشاورزی در کل کشور کاهش یافته یا از سهمیه استان کاسته شده است.

حسین پور از سازمان جهاد کشاورزی استان خواست این موضوع را پیگیری و نتیجه را تا یک هفته آینده به استانداری اعلام کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و خواستار اعمال نظارت بیشتر بر روی توزیع سوخت در بخش های مختلف شد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید در میزان مصرف سوخت در بخش های مختلف به شاخص ها و استانداردهایی برسیم، گفت: پس از واقعی شدن قیمت ها و تعیین این شاخص ها، دستگاه های مختلف باید میزان مصرف خود را به این استانداردها نزدیک کنند.

کمیته استاندارد سازی سوخت در صنعت و کشاورزی تشکیل شود

حسین پور خواستار تشکیل کمیته ای زیر نظر کمیته سوخت استان و با عضویت نمایندگانی از شرکت پخش فرآورده های نفتی، اداره کل استاندارد، دفتر امور شهری استانداری، معاونت برنامه ریزی و سازمان جهاد کشاورزی و به منظور استانداردسازی میزان مصرف سوخت در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت شد.

وی افزود: این کمیته باید شاخص مصرف، نحوه توزیع و نحوه تخصیص سهمیه سوخت به هر بخش را تعیین کند.