مسلمانان از ممنوعیت غیررسمی حجاب در مدارس قرقیزستان انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آن اسلام، شورای حقوق بشر قرقیزستان طی بیانیه ای اعلام کرد: پوشش حجاب و روسری هیچ ارتباطی به امنیت ملی ندارد. هیچ خللی در نظم عمومی ایجاد نمی کند و برای سلامتی و اخلاق سایر مردم جامعه تهدید به شمار نمی رود.

دانش آموزان مسلمان قرقیزستان امسال در آغاز سال تحصیلی از حضور در کلاسهای درس با پوشش حجاب منع شند. برخی از دانش آموزان مجبور به ترک مدرسه شدند، چرا که از برداشتن حجاب خود امتناع کردند.

مدارس این کشور آسیای میانه که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند با اشاره به تصمیمی از سوی وزارت آموزش قرقیزستان حجاب را که در دین اسلام پوشش واجب زنان است ، ممنوع کرده اند، مناقشه ای که در این کشور چندان جدید هم نیست.

هرسال با آغاز سال تحصیلی چندین دختر مسلمان از حضور در مدارس دولتی تنها برای پوشیدن حجاب منع می شوند.

مقامات مدارس اظهار داشته اند که بخشنامه هایی برای آنها صادر شده تا آنها اصول پوشش مدارس را جدی بگیرند. در سال 2009 مقامات آموزشی این کشور اعلام کردند که دختران مسلمان دیگر نمی توانند در مدارس خود از حجاب استفاده کنند.

این تصمیم از سوی گروه های حمایت از حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت چرا که این امر نقض آشکار آزادی دینی تلقی می شود.

مسلمانان 75 درصد از جمیعت 5 میلیونی قرقیزستان را تشکیل می دهند. حدود 50 هزار نفر از مردم این کشور مسیحی پروتستان و باقی آن مسیحی ارتدکس هستند.

فعالان حقوق بشر اظهار داشتند که ممنوعیت حجاب حقوق اولیه مسلمانان قرقیزستان را نقض می کند. این ممنوعیت موجب می شود مؤمنان مسلمان در مدارس مقطع متوسطه حضور نیابند و این امر نقض آشکار حقوق کودکان برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه است.

این درحالی است که در قانون اساسی قرقیزستان آزادی دینی تضمین شده و در قانون آمده است که حقوق و آزادیهای مردم تنها به واسطه قانون برای حمایت از ارزشهای دموکراتیکی چون امنیت ملی، نظم عمومی، حفظ سلامتی و حفظ اخلاق محدود می شود.

درحالی که مقامات آموزش این کشور اظهار می دارند هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب در مدارس تصویب نشده، اما مدارس لباس متحدالشکلی را طراحی کرده اند که دربرگیرنده حجاب نیست.

شورای حقوق بشر قرقیزستان از وزارت آموزش خواست تمام مدارس مقطع متوسطه را وادار کند به حق پوشش دانش آموزان و انتخاب حجاب احترام بگذارند تا دانش آموزان براساس دین و اصولی که به آن معتقد هستند مورد تبعیض واقع نشوند.

هفته گذشته چندین نفر از فعالان در مقابل وزارت آموزش این کشور تظاهرات کرده و خواستار خاتمه ممنوعیت حجاب شدند.