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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس از خانه هنرمندان تا خیابان ایران

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس از خانه هنرمندان تا خیابان ایران

به مناسبت هفته دفاع مقدس سه نمایشگاه کتاب در خانه هنرمندان، دهکده مقاومت مقر قدیمی لشکر 27محمد رسول الله و خیابان ایران برگزار ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام معاونت بازرگانی این انتشارات تعداد 735عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس و انقلاب از انتشارات سوره مهر در دو نمایشگاه سیار با عنوان «قاصدک کتاب» در دهکده مقاومت و باغ هنرمندان عرضه شده است.

«قاصدک کتاب»، فروشگاه سیار کتاب است که با هدف گسترش ویترین کتاب در مکان هایی نزدیک دانشگاه‌ها، پارک‌ها و مراکز پژوهشی با هدف افزایش میزان دسترسی جامعه به کتاب حضور می‌یابد.
 
همچنین در نمایشگاهی دیگر از طرف انتشارات سوره مهر در خیابان ایران، نبش شهرداری ناحیه 6، جنب مسجد سادات اخوی 200عنوان کتاب دفاع مقدس ارائه شده است.
 
معاونت بازرگانی انتشارات سوره مهر هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها را پیوند عاطفی عموم مردم، به‌ویژه نسل سوم و چهارم با ارزش‌های دفاع مقدس ذکر کرده است.
 
انتشارات سوره مهر در مناسبت‌های مختلف با هدف تسهیل دسترسی مردم به کتاب اقدام به برگزاری نمایشگاه‌هایی در سطح کشور می‌کند.

 
کد مطلب 1419027

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