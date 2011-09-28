سند تحول نظام آموزشی کشور به تصویب نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص مصوبات جلسه 697 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر علی لاریجانی برگزار شد، گفت: در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث اصلی سند تحول نظام آموزشی کشور بود که فراز پایانی آن پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

وی افزود: این سند بخش‌های گوناگون دارد که به ندرت تبیین خواهد شد و دست‌اندرکاران تدوین آن در وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی آنرا در معرض افکار عمومی قرار خواهند داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند تحول نظام آموزش و پرورش در 3 سطح مورد توجه است، اظهار داشت: سطح اول سیاستگذاری و نظارت است که بر‌عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی اضافه کرد: سطح دوم برنامه‌ریزی برای اجرای سند است که به‌عهده شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شده است که این شورا به‌عنوان شورای دستگاهی با محوریت خود آموزش و پرورش اجرایی شدن آنرا محقق کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: سطح سوم سند که اجرای آن است بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است .

مخبر دزفولی همچنین درخصوص نحوه به‌روزرسانی سند تحول نظام آموزشی کشور گفت: بازنگری در این سند احتیاج به زمان قابل قبول دارد و مقرر شد هر پنج سال یکبار امکان به‌روزرسانی سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: همزمان با وزارت آموزش و پرورش که این سند را اجرا می‌کند، شورای عالی آموزش و پرورش بازخوردهای عملیاتی آنرا دریافت کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازنگری و به‌روزرسانی ارائه خواهد کرد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: در به‌روزرسانی سند تحول نظام آموزشی کشور رصد آن در صحنه داخل و همچنین شیوه‌های روز جهانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تصویب سند نظام آموزشی کشور گام موثری برای آموزش و پرورش جهت تربیت نیروی خلاق، متفکر و متعهد برای انقلاب اسلامی است.

مخبر دزفولی همچنین در ادامه گفت: در جلسه سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد با توجه به همایش سالانه نخبگان که هفته آینده برگزار می‌شود تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: این افراد به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادهایی که توسط نخبگان مطرح خواهد شد را طی گزارشی در جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند تا در تصویب سند جامع نخبگان مرد توجه قرار گیرد.