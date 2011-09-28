زنگ عاطفه ها در مدارس خراسان رضوی به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، زنگ عاطفه ها در دبیرستان خاندان قفلی شهر مشهد با هدف ترویج فرهنگ کمک به محرومان جامعه به صدا در آمد.

محمود صلاحی در مراسم نواختن این زنگ با اشاره به اینکه کمک به هم نوع از آموزه های دین ما بوده و همچنین در فرهنگ اصیل ایرانی بر آن تاکید فراوان شده است از حضور در این مراسم به عنوان یک توفیق یاد کرد و گفت: باید خداوند را بر این توفیق شاکر و سپاسگزار باشیم.

استاندار خراسان رضوی مصداق آیه شریفه" من یقرض الله قرضا حسنا" را کمک به بندگان خدا دانست و گفت: خداوند از قرض دادن و قرض گرفتن مبرا است و این آیه برای تشویق مردم جهت کمک به یکدیگر است.

صلاحی در بخش دیگری از سخنانش کمیته امداد امام خمینی(ره) را افتخار انقلاب اسلامی خواند و گفت: این نهاد مقدس کمک های مردمی را ساماندهی کرده و با حفظ کرامت و شان و جایگاه نیازمندان، کمک های جمع آوری شده را به آنها می رساند.

وی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: حماسه هشت سال جنگ تحمیلی نخستین جنگی بود که در چند قرن اخیر دشمن در آن موفق نشد حتی یک وجب از خاک کشورمان را به تصرف خود درآورد.

استاندار خراسان رضوی گفت: رشادت و پایمردی جوانان و آحاد مردم ایران موجب ایجاد باوری از شهامت و شجاعت در دل همه مردم دنیا در برابر ابرقدرتها شده است و با توجه به آن است که مردم این سرزمینها در سایه بیداری اسلامی از مکتب، دین و میهن شان با تمام وجود دفاع می کنند.

صلاحی افزود: پیشرفت های چشمگیر علمی، رشد سرمایه گذاری اقتصادی و اقتدار و امنیت ایران اسلامی هم اکنون به همت رشادت دیروز سربازان اسلام است.