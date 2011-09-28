خواست شهدا کشوری بدون جرم و جنایت و تزویر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی صبح چهارشنبه پس از ورود به استان زنجان همراه با مسئولین عالی قضائی در جمع خانواده شهدا و ایثارگران این استان حاضر شد و افزود: ما مطمئن هستیم که صبر و پایداری خانواده شهدا بستری است برای عنایت خداوند متعال به جامعه اسلامی.
وی تاکید کرد: خداوند متعال حق مطلق است و در کلامش مزاح و شوخی نیست و حضرت حق در مقام شهدا توصیفات عظیمی را بیان کرده است. میفرماید "شهدا زندهاند و نزد ما روزی میخورند" و این نگاه قرآنی به انسان نگاه دیگری است که بسیاری از انسانهای روی زمین این نگاه را ندارند و تنها مومنین هستند که این نگاه را دریافتهاند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: بسیاری در روزگار ما نمیتوانند بفهمند که شهید زنده است و نمیتوانند معنای شهادت را درک کنند به خصوص غرب که در منجلاب امور مادی و جنسی غرق است و معنای شهادت و ایمان حقیقی را نمیفهمد. براستی حق تعالی در همه جا شاهد و ناظر است و در هیچ جای عالم منکر حضورش نیستیم اما اینکه میفرماید شهدا زندهاند و نزد ما روزی می خورند مقام بسیار بلند و جایگاهی است که هیچ حاجتی بر زمین نمیماند و عالیترین رزقها نصیب شهدا میشود. شهدا به دنبال جامعهای بوند که تزویر، جنایت و انباشتن ثروت در آن نباشد و با این نگاه روحانی در مسیر حق قدم برداشته و شهید شدند. تمام کسانی که در ایجاد جامعهای که به نگاه قرآنی قدم بردارد سهیم باشند جا پای راه شهدا گذاشتهاند زیرا شهدا در جامعهای حرکت کردند که الگوی قرآنی حکمفرما بوده است.
آملی لاریجانی اظهار داشت: هیچگاه کشورهای اسلامی خواب نمیدیدند که روزی منقلب شوند زیرا این نگاه قرآنی بود که کشورهای اسلامی را لرزاند و دست دیکتاتورها را کوتاه کرد و امروز کشورهای استعمارگر که روزی با دیکتاتورهای کشورهای اسلامی عکس یادگاری میگرفتند امروز ژست حقوق بشری گرفته و دوستان خود را منکر میشوند.
وی افزود: اگر کشورهای اسلامی بیدار شدند حاصل نگاه شهدا بوده است. دشمنان ما امروز با دروغ بزرگ به عراق و افغانستان حمله می کنند و با فضاحت بیرون میروند.
نظر شما