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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

پورموسی‌قلی تاکید کرد:

ضرورت بسط و فعالیت بیشتر در حوزه گردشگری آذربایجان شرقی

ضرورت بسط و فعالیت بیشتر در حوزه گردشگری آذربایجان شرقی

شبستر – خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی گفت: داشته‌های فرهنگی و تاریخی آذربایجان‌شرقی دلیل اصلی توسعه گردشگری در منطقه بوده که نیازمند بسط و فعالیت بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین پورموسی‌قلی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ گردشگری در مدرسه افضلی صوفیان از توابع شهرستان شبستر، دانش‌آموزان را به مطالعه بیشتر در عرصه‌های گردشگری فراخواند.

وی حضور مسئولان و متولیان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مدارس را مهم ارزیابی کرد و گفت: انجام فعالیت‌های فرهنگی در عرصه‌های گردشگری برای دانش‌آموزان بسیار اساسی است.

پورموسی‌قلی سفر را عامل مهمی در نشاط و شادابی افراد به خصوص در دوره نوجوانی دانست و دانش‌آموزان را به سفرهای خانوادگی با همراهی والدین دعوت و توصیه کرد.

معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی همچنین به جایگاه گردشگری استان اشاره کرد و تصریح کرد: آذربایجان‌شرقی طی سال‌های اخیر از جهش خوبی در امر گردشگری برخوردار بوده است.

وی با اشاره به روز نخست هفته گردشگری به عنوان روز جهانی جهانگردی یادآور شد: برنامه‌های ویژه‌ای از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این یک هفته اجرا می شود.

گفتنی است، هفته گردشگری از پنجم مهرماه به عنوان روز جهانی جهانگردی آغاز شده و با ارائه برنامه‌های ویژه تا یک هفته پس از آن ادامه دارد.

کد مطلب 1419037

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