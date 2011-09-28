  1. استانها
  2. ایلام
۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

امسال 1700 تن ماهی در ایلام تولید شد

امسال 1700 تن ماهی در ایلام تولید شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و 700 تن ماهی در استان تولید شده است.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان ایلام با توجه به شرایط آب و هوایی مستعد پرورش ماهی است.

وی بیان داشت: میزان تولید ماهی در ایلام اکنون حدود چهار هزار تن در سال است که این دستگاه در صدد افزایش این سرانه است.

 شهبازی اظهار داشت: سرانه مصرف ماهی در استان سال گذشته 6.2 کیلوگرم بود که با اجرای برنامه های تبلیغی و افزایش آگاهی مردم استان از فواید مصرف ماهی به 6.5 کیلوگرم رسیده است.

وی بیان کرد: روند افزایش تولید ماهی در استان ایلام طی چند سال اخیر آغاز شده و در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 700 تن ماهی در استان تولید شده است.

وی افزود: این میزان ماهی در مزارع گرم‌آبی ، سردآبی و آب‌های طبیعی و نیمه ‌طبیعی استان ایلام برداشت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام یادآور شد: از این میزان ماهی برداشت شده 600 تن ماهی سردآبی ، 300 تن ماهی گرم‌آبی و 800 تن از محل آب‌های طبیعی و نیمه طبیعی استان بوده است.

کد خبر 1419039

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها