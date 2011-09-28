امسال 1700 تن ماهی در ایلام تولید شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان ایلام با توجه به شرایط آب و هوایی مستعد پرورش ماهی است.

وی بیان داشت: میزان تولید ماهی در ایلام اکنون حدود چهار هزار تن در سال است که این دستگاه در صدد افزایش این سرانه است.

شهبازی اظهار داشت: سرانه مصرف ماهی در استان سال گذشته 6.2 کیلوگرم بود که با اجرای برنامه های تبلیغی و افزایش آگاهی مردم استان از فواید مصرف ماهی به 6.5 کیلوگرم رسیده است.

وی بیان کرد: روند افزایش تولید ماهی در استان ایلام طی چند سال اخیر آغاز شده و در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 700 تن ماهی در استان تولید شده است.

وی افزود: این میزان ماهی در مزارع گرم‌آبی ، سردآبی و آب‌های طبیعی و نیمه ‌طبیعی استان ایلام برداشت شده است.