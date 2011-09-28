۹۷ دانش آموز بخش کهک تحت پوشش کمیته امداد هستند

امیر حسن خانی صبح چهارشنبه در حاشیه مراسمی که به مناسبت برگزاری جشن عاطفه‌ها در مجتمع بقیه الله روستای صرم بخش کهک برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، جشن عاطفه‌ها را یک اقدام انسانی و عاطفی دانست و افزود: این جشن برگرفته از مهر و درک افراد بی‌بضاعت است که مسلمانان در این روز شادی‌های خود را با هم‌نوعان و دانش‌آموزان نیازمند تقسیم می‌کنند.



معاون کمیته امداد بخش کهک کمک به هم نوع را فرصتی برای نزدیک‌تر شدن به خدا عنوان کرد و اظهار داشت: این جشن‌ها تنها بهانه‌ای است برای نزدیک‌ شدن دل‌ها به یکدیگر و فرصتی است پربار و محبت آمیز تا همنوعان ما که از قشر ضعیف جامعه هستند بدانند که هیچ‌گاه تنها نیستند.



مسئول جمع‌آوری کمک‌های مردمی جشن عاطفه‌ها در بخش کهک در خصوص برگزاری جشن عاطفه‌ها در این بخش گفت: امسال ۴ پایگاه مرکزی و ۴۰ صندوق به ادارات و مدارس بخش کهک جهت جمع‌آوری هدایا و کمک‌های مردم در سطح بخش اختصاص یافته است.



جمع آوری بیش از 3 میلیون تومان کمک مردمی



وی با بیان اینکه ۹۷ دانش‌آموز این بخش تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی (ره) بخش کهک هستند، افزود: سال گذشته ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمک‌های مردمی به جشن عاطفه‌ها در این بخش جمع آوری شد و امسال نیز این جشن با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه کهک در مدارس و سطح بخش برگزار شد.