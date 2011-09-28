دبی چشمه های چهارمحال و بختیاری تا 75 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی به وجود چهار هزار و 892 دهنه چشمه در چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: از این تعداد هزار و 102 دهنه چشمه خشک شده و این امر باعث خسارات جبران ناپذیری در بخش کشاورزی استان شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: حداقل آب دهی چشمه های چهارمحال و بختیاری نیم لیتر در ثانیه و حداکثر آن شش متر مکعب در ثانیه است.

فرهادی تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و 205 حلقه چاه موجود در چهارمحال و بختیاری، 230 حلقه به طور کامل خشکیده اند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: سه هزار و 70 حلقه چاه نیز با کاهش آب دهی بین30 تا50 درصد مواجه شده اند.

وی بیان داشت: از مجموع 906 رشته قنات چهارمحال و بختیاری نیز نیمی از آنها حلقه خشک شده است.



