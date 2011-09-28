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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

احمدی مقدم به مهر خبر داد:

ورود مواد مخدر به یک سوم رسید/ کشف 185 تن مواد مخدر

ورود مواد مخدر به یک سوم رسید/ کشف 185 تن مواد مخدر

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کشف 185 تن مواد مخدر در شش ماه نخست سالجاری در کشور گفت: ورود مواد مخدر به کشورمان به کمتر از یک سوم با تایید مجامع بین المللی رسیده است که این امر حکایت از کنترل مرزهای کشور دارد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 5 ماه نخست سالجاری میزان کشف مواد مخدر در کشور نسبت به سال گذشته کمتر بود که در شهریورماه با کشف محموله های بزرگ مواد مخدر این میزان نسبت به سال گذشته با یکی دو درصد افزایش نیز مواجه شد.

وی با بیان اینکه میزان کشف مواد مخدر در کشور در شش ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا در شرایط برابری قرار دارد، تصریح کرد: همچنین میزان کشفیات قاچاق کالا و سوخت نیز در سال گذشته افزایش یافته است.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور ادامه داد: در مجموع طی سالجاری توفیقات خوبی در زمینه جلوگیری از ورود و خروج کالا، مواد مخدر و قاچاق انسان در کشور به دست آمده که حکایت از کنترل خوب مرزها دارد.

کد مطلب 1419045

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