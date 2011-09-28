80 هزار دانش آموز در خراسان رضوی نیازمند حمایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حاج نقی صبح چهارشنبه در مراسم زنگ عاطفه ها در یکی از مدارس مشهد که با هدف ترویج فرهنگ کمک به محرومان جامعه به صدا در آمد، ضمن تجلیل از روحیه نوع دوستی و خدمت رسانی مردم از مشارکت آنان در این امر خدا پسندانه تقدیر کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: از این آمار حدود 20 هزار نفر دانش آموزانی هستند که از نعمت پدر و یا والدین محروم اند.

در این مراسم که با حضور استاندار و مدیر کل آموزش پرورش این استان برگزار شد، استاندار مبلغ 70 میلیون ریال به جشن عاطفه ها کمک کرد.