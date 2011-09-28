51 قبضه سلاح غیرمجاز در ایلام کشف شد

حیدر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش 111 درصدی کشف سلاح و مهمات غیرمجاز طی شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی در شش ماهه نخست سال جاری 51 قبضه انواع سلاح و مهمات غیرمجاز از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: این تعداد سلاح و مهمات غیرمجاز در بازرسی از خودروهای عبوری در منطقه پل سیمره که از مهمترین محورهای ارتباطی غرب به مرکز کشور است کشف و ضبط شده است.

عباس‌زاده نگهداری و خرید و فروش سلاح غیر مجاز را تهدیدی بزرگ برای امنیت اجتماعی و روانی جامعه دانست و تاکید کرد: نیروی انتظامی مصمم است با کسانی که به صورت غیر قانونی به حمل و نگهداری و خرید و فروش سلاح غیرمجاز اقدام می کنند، برخورد کند.