مباحث فرهنگی و اعتقادی در فضای دانشگاه خنثی کننده توطئه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیشوایی‌علوی شامگاه سه‌شنبه در کمیسیون دانشجویی استان کردستان اظهار داشت: توجه به مباحث فرهنگی و اعتقادی در فضاهای دانشگاهی و ترویج معنویات در بین دانشجویان استان کردستان مانع نفوذ فتنه گران و دشمنان انقلاب به فضاهای دانشگاهی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان کردستان 10 مرکز دانشگاه پیام نور فعال است، گفت: از نظر جمعیتی دانشگاه پیام نور 22 هزار دانشجو دارد که به همین دلیل بزرگترین دانشگاه استان کردستان به شمار می رود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان بیان کرد: با توجه به شیوه آموزش غیر حضوری در دانشگاه پیام نور و به دلیل عدم حضور مداوم دانشجویان در دانشگاه این واحد دانشگاهی کمترین چالش را در زمینه مشکلات سیاسی، قومی، فرهنگی و مذهبی را در کل داشته است.

پیشوایی علوی با اشاره به حضور مراکز دانشگاه پیام نور در محروم ترین شهرستان های استان گفت: دانشگاه پیام نور تحول عظیمی را در زمینه ارتقاء آموزش جوانان در مناطق محروم استان کردستان ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: دانشجویان پیام نور در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی در سطح استان فعالیت‌ های گسترده‌ ای را انجام می ‌دهند و هم اکنون نیز 115 انجمن علمی و فرهنگی، 35 کانون فرهنگی و دانشجویی و 35 نشریه دانشجویی در سطح مراکز و واحدهای تابعه استان فعال هستند.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان اظهار داشت: در سطح کشور نیز این دانشگاه از بین هفت شاخص مدون در حوزه فرهنگی موفق به کسب رتبه برتر کشور در سه شاخص و رتبه‌ های دوم و سوم در چهار شاخص دیگر شده است و در حوزه نشریات دانشجویی و فعالیت‌های مرتبط نیز جزء دانشگاه‌های برتر کشور شناخته شده ‌است.