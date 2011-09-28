تشدید مناقشه مالی دو سوی آتلانتیک/ اروپا خطرناکترین منطقه اقتصادی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت: آمریکا و اروپا این روزها مانند یک زوج ستیزه جو با هم برخورد می کنند. آمریکاییها خطاب به اروپاییها می گویند که بحران بدهیهای شما تمام جهان را به خطر انداخته، بالاخره باید فکری کنید و مسئله را حل کنید.

اروپاییها نیز خطاب به آمریکاییها می گویند: شما می خواهید صرفا توجهات را از مسائل و بحرانهای شخصی خود منحرف کنید. کسری بودجه های دولتی شما مانند کشور یونان بسیار بالاست و حتی بسیار بالاتر از اسپانیا، پرتغال و ایرلند است، پس بهتر است که شما به مسائل خودتان بپردازید.

"زوددویچه" در ادامه نوشت: تنشهای کشورهای دو سوی آتلانتیک به بالاترین حد خود رسیده است. اوباما در نشستی در کالیفرنیا اظهار داشته بود که اروپا بعد از بروز بحران مالی هنوز نتوانسته این بحران را تحت کنترل خود درآورد. بحران مالی یونان بقیه جهان را هم نگران و وحشت زده کرده است.

این روزنامه آلمانی در ادامه با تاکید بر اینکه دعوای متحدان اروپایی و آمریکایی بر سر مسئله بدهی ها بسیار متشنج شده و بالا گرفته است نوشت: البته انتقاد اوباما به مدیریت بحران اروپا یک مبارزه انتخاباتی محض است و در این راستا انجام می گیرد که وی می خواهد به انتخاب کنندگانش اعلام کند که چرا اقتصاد کشورش بسیار بدتر از وضعیتی است که او و کارشناسان اقتصادی اش انتظار آن را داشتند.

زوددویچه در ادامه تاکید کرد که البته اوباما در ایراد این انتقادات به اروپا حق دارد. اروپاییها و همچنین آلمان مدت طولانی بحران بدهی را به عنوان یک مسئله صرفا آمریکایی ارزیابی می کردند. آنها هنوز هم هیچ راه حلی برای این بحران نیافته اند. حالا این مسئله همه جای دنیا و حتی رشد و اشتغال در آمریکا را تحت تاثیر قرار داده و برای همه کشورهای دنیا مسئله ساز شده است.

ما می توانییم بگوییم که در هر صورت اروپا شانس بد اوباما در پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا را به خطر انداخته است. در حال حاضر اروپا خطرناکترین نقطه اقتصادی دنیا محسوب می شود.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشورهای عضو "جی بیست" نیز در حل این بحران نقش بسیار جزئی را ایفا می کنند، نوشت: هیچ راه حل مشترکی برای این مسئله وجود ندارد. آمریکا، اروپاییها و کشورهای در حال توسعه از آنجایی که مسئله را به صورت سیستماتیک بد فهمیده اند نمی توانند شفاف درباره آن سخن بگویند. به این ترتیب این احساس عمومی ایجاد شده است که سیاست از حل این بحران ناامید شده است.