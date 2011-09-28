مدال نقره پرتاب دیسک مسابقات آسیایی گوانگژو به محمد صمیمی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، درمراسمی با حضور بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی، عباس صمیمی سرپرست هیئت دو میدانی چهارمحال و بختیاری و محمد صمیمی نفر دوم بازیهای آسیایی گوانگژو در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، مدال نقره پرتاب دیسک مسابقات آسیایی گوانگژو به محمد صمیمی اهدا شد.

با توجه به اینکه تست دوپینگ محمد احمد دییب پرتابگر دیسک قطر در بازی‌های آسیایی گوانگجو که مدال نقره گرفته بود مثبت اعلام شد، مدال نقره این ورزشکار قطری به محمد صمیمی نفر سوم این مسابقات تعلق گرفت.