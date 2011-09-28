طراحی نقشه راه برای جشنواره های فرهنگی ضروری است

عفت شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر فرهنگ باید یک کار عملیاتی و دارای هدف و برنامه باشد تا نتیجه مطلوبی را به همراه داشته باشد.

وی رسانه های ملی و مطبوعات کشور را از آنجا که در ارتباط مستقیم با مردم هستند، به عنوان وسیله ای که می توانند جشنواره را به صورت فراگیر به خانواده ها معرفی کنند معرفی کرد تا مردم و خانواده ها تشکیل چنین جشنواره هایی را نتیجه درآمد فراوان سازمان ها ندانسته و با آنها در تعامل باشند.

نماینده مردم مشهد، دستاوردهای فرهنگی کشور را برگرفته از قرآن وعترت معرفی و تصریح کرد: جامعه را با همین دستاوردها و آموزه های دینی می توانیم رونق دهیم و سطح فرهنگی جامعه را تعالی بخشیم.