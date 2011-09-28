اولین نقشه دقیق از سونامی ژاپن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سونامی ویرانگر و مرگبار سواحل شمال توهوکو در تاریخ 11 مارچ 2011 فراموش نشدنی است، فاجعه ای که منجر به تخریب مناطقی وسیع و مرگ 15 هزار انسان شد. اکنون دانشمندان این موجهای ویرانگر را از زاویه ای جدید بررسی کرده و برای اولین بار نقشه ای با جزئیات بالا را از آن ترسیم کرده اند.

محققان با مطالعه بر روی دو هزار کیلومتر از مناطق ساحلی ژاپن شامل بیش از پنج هزار و 300 موقعیت مختلف را مورد تجسس دقیق قرار داده و نقشه ای از شدت امواج سونامی را در مناطق مختلف سواحل ژاپن به دست آوردند.

در این نقشه خطوط رنگی نشاندهنده ارتفاع امواج از سطح دریا است که این ارتفاع در بعضی نقاط به 19.5 متر نیز رسیده است. مناطق آبی رنگ نیز نشاندهنده مسافتی است که امواج در درون خشکی نفوذ کرده اند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان معتقدند هنوز این امکان وجود ندارد تا بتوان با دقتی بالا چگونگی عملکرد امواج سونامی را پس از هجوم به خشکی پیش بینی کرد.