6000 لیتر سوخت قاچاق در کرمان کشف شد

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اطلاعات سپاه ثار الله کرمان موفق به کشف شش هزار لیتر سوخت قاچاق از درون یک خودرو شدند.
حسینی بیان داشت: این مقدار گازوئیل در سه بشکه دویست لیتری در کف خودرو و همچنین در یک مخزن تعبیه شده بود و حمل می شود.
وی تصریح کرد: طی این عملیات چهار متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
این مسئول بیان داشت: استان کرمان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی در مسیر قاچاق سوخت قرار گرفته است و برای برخورد با این پدیده مبارزه جدی در استان کرمان درحال انجام است.
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