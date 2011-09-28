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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

حسینی به مهر خبر داد:

6000 لیتر سوخت قاچاق در کرمان کشف شد

6000 لیتر سوخت قاچاق در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی کرمان از کشف شش هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان خبر داد.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اطلاعات سپاه ثار الله کرمان موفق به کشف شش هزار لیتر سوخت قاچاق از درون یک خودرو شدند.

حسینی بیان داشت: این مقدار گازوئیل در سه بشکه دویست لیتری در کف خودرو و همچنین در یک مخزن تعبیه شده بود و حمل می شود.

وی تصریح کرد: طی این عملیات چهار متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

این مسئول بیان داشت: استان کرمان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی در مسیر قاچاق سوخت قرار گرفته است و برای برخورد با این پدیده مبارزه جدی در استان کرمان درحال انجام است.

کد مطلب 1419057

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