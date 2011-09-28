دور رفت مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان اعلام کرد دور رفت این مسابقات با حضور 121 ورزشکار در قالب 29 تیم از 13 استان کشور و به میزبانی شهر زنجان برگزار شد.

زهرابیگم میربابایی افزود: مهم ترین شاخصه این دوره از مسابقات جوانگرایی و کشف استعدادهای جدید است ضمن اینکه هیئت های استان ها بخوبی ورزشکاران را آماده کرده بودند و مسابقات به دلیل آماده بودن ورزشکاران و نیز حضور ورزشکاران ملی پوش از سطح کیفی بسیار خوبی برخوردار بود.



نتایج به دست آمده در این رقابت ها به شرح زیر است:

* در کلاس ایستاده بزرگسالان تیم های چهار محال و بختیاری، تهران، خوزستان و مرکزی به لیگ دسته برتر و تیم های فارس، زنجان، خراسان رضوی، جویبار مازندران و آذربایجان شرقی به لیگ دسته یک راه یافتند.

*در کلاس نشسته بزرگسالان تیم های کهریزک تهران، استان تهران، خوزستان و همدان به لیگ دسته برتر و تیم های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، جویبار مازندران، البرز، گلستان و کرمان به لیگ دسته یک صعود کردند.

* در کلاس ایستاده جوانان تیم های خراسان رضوی، همدان، زنجان، مرکزی، فارس و شهرداری مشهد به لیگ دسته برتر راه یافتند.

* در کلاس نشسته جوانان تیم های اصفهان، ایثار تهران، خوزستان و خراسان رضوی به لیگ دسته برتر صعود کردند.