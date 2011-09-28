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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

دور رفت مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول به پایان رسید

دور رفت مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول به پایان رسید

دور رفت پنجمین دوره مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول روز سه شنبه در زنجان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان اعلام کرد دور رفت این مسابقات با حضور 121 ورزشکار در قالب 29 تیم از 13 استان کشور و به میزبانی شهر زنجان برگزار شد.

زهرابیگم میربابایی افزود: مهم ترین شاخصه این دوره از مسابقات جوانگرایی و کشف استعدادهای جدید است ضمن  اینکه هیئت های استان ها بخوبی ورزشکاران را آماده کرده بودند و مسابقات به دلیل آماده بودن ورزشکاران و نیز حضور ورزشکاران ملی پوش از سطح کیفی بسیار خوبی برخوردار بود.
  
نتایج به دست آمده در این رقابت ها به شرح زیر است:   
* در کلاس ایستاده بزرگسالان تیم های چهار محال و بختیاری، تهران، خوزستان و مرکزی به لیگ دسته برتر و تیم های فارس، زنجان، خراسان رضوی، جویبار مازندران و آذربایجان شرقی به لیگ دسته یک راه یافتند.
 
*در کلاس نشسته بزرگسالان تیم های کهریزک تهران، استان تهران، خوزستان و همدان به لیگ دسته برتر و تیم های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، جویبار مازندران، البرز، گلستان و کرمان به لیگ دسته یک صعود کردند.
 
* در کلاس ایستاده جوانان تیم های خراسان رضوی، همدان، زنجان، مرکزی، فارس و شهرداری مشهد به لیگ دسته برتر راه یافتند.
 
* در کلاس نشسته جوانان تیم های اصفهان، ایثار تهران، خوزستان و خراسان رضوی به لیگ دسته برتر صعود کردند.
کد مطلب 1419058

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