کاپلو تا یورو 2012 در تیم انگلستان می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمتر از یک ماه قبل شایعه شده بود که انگلیسی ها از عملکرد این مربی ایتالیایی رضایت ندارند و دراندیشه برکناری وی هستند. این در حالی است که برای کاپلو دو جایگزین هم معین شده بود: روی هاجسون که از تجربه بین المللی برخوردار است و هری ردنپ که حمایت عمومی را پشت خود دارد.

اتحادیه فوتبال انگلستان بر این باور است که جستجو برای جایگزین کاپلو در مقطع می تواند بر نحوه عملکرد این مربی تاثیرگدار باشد و زمان چندانی هم باقی نمانده تا سرمربی انگلستان عوض شود. به همین خاطر مسئولان اتحادیه فوتبال انگلستان به مربی ایتالیایی خود اطمینان خاطر داده اند که تا جام ملت های 2012 اروپا تغییراتی در پیش نخواهند داشت.