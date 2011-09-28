سکوت روز گردشگری در هیاهوی جشنهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (پنجم مهرماه) مصادف با 27 سپتامبر در همه کشورهای جهان به عنوان روز جهانی جهانگردی جشن گرفته شد اما ایران این روز را با برنامه های تکراری و در سکوت تبلیغاتی سپری کرد.

صبح روز پنجم مهر، رادیو روز جهانی جهانگردی را تبریک نگفت. تنها اقدام رسانه ملی هم اجرای برنامه صبحگاهی شبکه 4 با موضوع گردشگری بود. اما در سرتا سر شهر نیز جز بنرهای هفته فرهنگی تبلیغ دیگری نمی شد مشاهده کرد.

تجمع هفته های فرهنگی تکراری در تهران

اما سازمان متولی گردشگری تمام برنامه های هفته گردشگری و روز جهانگردی را محدود به برگزاری هفته های فرهنگی کرده است. این نمایشگاهها از روز دوم مهر ماه شروع شده و تا آخر این ماه نیز در سه مجموعه تاریخی کاخ گلستان، سعدآباد و ارگ آزادی ادامه دارد.

در برنامه هفته های فرهنگی که معمولا سه تا چهار روز طول می کشید؛ استانهای کشور نمایشگاهی از جاذبه های صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی استان خود را به نمایش می گذارند.

به عنوان مثال استان زنجان که نمایشگاه خود را در کاخ گلستان برپا کرد مانند همه نمایشگاههای هفته فرهنگی که در طول سال درتهران برگزار می کرد، اقلامی از جمله، چاقوی زنجان، فرشهای دستباف، چند نوع شیرینی و آش سنتی را به همراه غرفه پایان نامه های معرفی جاذبه های گردشگری را در معرض نمایش گذاشت.

در کنار آن استان کهگیلویه و بویراحمد نیز که تا دو روز بعد از مهلت اجرای نمایشگاه هنوز بسیاری از غرفه هایش در حال راه اندازی بودند، نتوانست آن طور که شایسته است جاذبه های این استان را معرفی کند. اما تنها برنامه مهم این استان اجرای موسیقی زنده بود که آن هم با لب خوانی خواننده لر در شب های هفته فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد به پایان رسید!

بی برنامگی در برگزاری جشنواره های هفته فرهنگی تا حدی بود که معاون گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با اعلام خبر لغو برگزاری همایش تورگردانان و هتلداران که قرار بود در هفته گردشگری در این استان برگزار شود، تعلل در برگزاری و تامین نشدن بودجه برای برگزاری این همایشها را دلیل این اتفاق عنوان کرد.

اجرای نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی استانهای دیگر از جمله تهران نیز به خوبی نشان می داد که دغدغه اداره های کل میراث فرهنگی این استانها تنها پر کردن چند غرفه از فروش صنایع دستی و شیرینی های برای رفع تکلیف بود.

نکته قابل توجه دیگر در برگزاری هفته های فرهنگی این است که این نمایشگاهها هر از چند گاهی توسط شهرداری و یا اداره کل ارشاد اسلامی هر یک از استانها متقاضی در تهران برگزار می شود ولی سازمان میراث فرهنگی برای پر کردن برنامه های هفته گردشگری از اداره های زیر مجموعه خود در استانهای کشور خواسته است که چنین اقدام مشابهی را در هفته گردشگری انجام دهند تا تعدد اجرای برنامه ها را نشان دهد. ضمن آنکه همه این نمایشگاههای فرهنگی در تهران برگزار می شود به عنوان مثال استان همدان هیچ وقت در استان سیستان و بلوچستان نمایشگاه هفته فرهنگی برگزار نکرده است.

آرش نورآقایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در این باره به خبرنگار مهر می گوید: اگر به عنوان مثال استانهای شمالی در جنوب کشور نمایشگاه معرفی جاذبه های خود را در حد وسیع برگزار کنند آن موقع است که می توان گفت شعار گردشگری پیوند دهنده فرهنگها را محقق کرده ایم چون مردم جنوب به دلیل فاصله زیادی که با شهرهای شمالی دارند اطلاعات کمی دارند. در واقع برگزاری این نمایشگاهها می تواند به شناخت هر دو استان کمک کند اما اکنون همه نمایشگاههای فرهنگی استانها در تهران اجرا می شود.

اکبر ماندگاری کارشناس گردشگری به خبرنگار هم معتقد است: سازمان میراث فرهنگی ، وزارت ارشاد و شهرداری در صدد برگزاری هفته‌های فرهنگی هنری استان‌ها برآمده‌اند. این نمایشگاهها مصداق موازی کاری‌هایی است که هدفی جز برپایی غرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های هنگفت بر دوش سازمان مربوطه را ندارند.

اما پایلوت تمام این هفته های فرهنگی استان گلستان بود که برنامه های خود را اعم از نمایش و فروش صنایع دستی به همراه اجرای موسیقی زنده در قالب جشنواره اقوام ایرانی برگزار کرد.

زنگ گردشگری مدارس به صدا در نیامد

یکی دیگر از برنامه های روز گردشگری به صدا در آمدن زنگ گردشگری بود که حامد دهقانان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در نشست خبری روز گردشگری که در ساختمان این معاونت برگزار شده بود خبر آن را اعلام کرد اما تا کنون در هیچ مدرسه ای در تهران چنین زنگی نواخته نشده است و این زنگ به صورت نمادین تنها در چند استان کشور نواخته شد که از این اقدام نیز فقط دانش آموزان همان یک مدرسه مطلع شدند!

همایشهایی با مهمانان ثابت!

شاید تنها اتفاق مهم گردشگری در روز جهانی جهانگردی برگزاری همایش گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ تهران بود که در این برنامه هیچیک از مسئولان سازمان میراث فرهنگی حاضر نشدند. در این مراسم نیز اساتید دانشگاهی با انتقاداز آمارهای غیر واقعی و غلوآمیز تعداد گردشگران خارجی و سفرهای انجام شده در کشور خواستار ساماندهی و ضابطه مند شدن این صنعت نوپا در کشور شدند.

در دومین روز از هفته گردشگری نیز همایش ملی "مدیریت و توسعه گردشگری؛ چالشها و راهکارها" در محل دانشگاه صنعتی شریف درحال برگزاری است.

ماندگاری در نقد برگزاری همایش های تکراری گردشگری نیز گفت: اگر نگاهی به برگزاری همایشها بیاندازید متوجه می شوید که مهمانان این همایشها شرکت کنندگانی هستند که همیشه به چنین برنامه هایی دعوت می شوند بنابراین همیشه تعداد خاصی از افراد شرکت کنندگان ثابت این برنامه ها هستند ضمن آنکه جامعه محلی و میزبان گردشگر هیچ بهره ای از موضوعات مطرح شده در این سمینارها نمی برد.

روز جهانگردی، بهانه ای برای نمایش تمام داشته های گردشگری

روز جهانگردی و نامگذاری یک هفته به نام گردشگری با برنامه هایی که هیچ فایده ای به حال جامعه میزبان گردشگر در استانهای کشور ندارد درحالی جشن گرفته می شود که کشورهای خارجی تمام تلاش خود را برای معرفی جاذبه های گردشگری خود در این ایام انجام می دهند.

اکبر ماندگاری، کارشناس گردشگری در این باره می گوید: امسال مالزی در روز جهانگردی نمایشگاه بزرگی از غذاهای محلی و سنتی کشور خود را برگزار کرد که هنوز هم ادامه دارد. در این جشنواره طرز تهیه غذاها و فلسفه تهیه آن برای بازدید کنندگان توضیح داده شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به قدری وسیع برگزار می شود و تبلیغات زیادی برای آن انجام می گیرد که بهانه ای برای جذب گردشگر و رفتن گردشگران به این جشنواره شده است.

ماندگاری گفت: یکی از برنامه های ترکیه بازدید رایگان از تمام موزه های این کشور برای گردشگران خارجی بود بنابراین حتی همین یک برنامه نیز گردشگر را به این فکر می اندازد که می تواند در این روز به ترکیه سفر کند و از موزه هایی که گاهی بلیت آنها بسیار زیاد است رایگان دیدن کند و یک روز پر از جاذبه را بگذراند.