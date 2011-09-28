شکست دشمن در جنگ نرم مستلزم ترویج فرهنگ شهادت است

حجت الاسلام علی نعمت الهی به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دستیابی دشمنان انقلاب و اسلام به اهداف شومشان در گرو فاصله گرفتن جوانان و نوجوانان از فرهنگ ایثار و شهادت است و نهادینه کردن فرهنگ شهادت موجب پویایی جامعه و حراست از آرمان های نظام می شود.

وی افزود: تحقق این مهم نیازمند تحول و نوآوری در محتوای فرهنگ ایثار و شهادت است تا بتوانیم این فرهنگ غنی اسلام را در میان نسل جوان نهادینه کنیم.

حجت الاسلام نعمت اللهی بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید در تمامی عرصه های مختلف نهادینه شود و مغفول ماندن این فرهنگ آسمانی به جامعه آسیب جدی می زند و موجب انحراف آن از مسیر اصلی می شود.

این مسؤل اضافه کرد: امروزه دشمنان نظام با هجمه های فرهنگی شدید سعی در بی فروغ کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بویژه میان نسل جوان دارد، چرا که در هشت سال دفاع مقدس شاهد بود جوانانی که در مکتب فرهنگ ایثار و شهادت پرورش یافته بودند چگونه مانع از دستیابی آنان به اهداف پلیدشان شدند.

حجت الاسلام نعمت اللهی افزود: امروز شاهدیم دشمنان در عرصه جنگ نرم با استفاده از ماهواره، اینترنت و تبلیغات گسترده سعی در ترویج انحرافات اخلاقی در میان جوانان هستند و سعی می کنند با ترغیب آنان به سوی نحله های انحرافی و عرفان های کاذب آنان بی هویت کنند.

وی در ادامه اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران پدیده ای نادر بود که تمامی معادلات سیاسی مستکبران جهان را برهم زد و امروز این خیزش های بیداری اسلامی که در جهان در حال شکل گیری است به برکت ظهور انقلاب اسلامی ایران است.

این مسؤل با بیان اینکه ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس موجب برنامه ‌ریزی جنگ نرم شدگفت: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ایران فقط در مقابل رژیم بعثی عراق از خود دفاع نکرد بلکه تمامی کشورهای استعمارگر جهان علیه ما بسیج شده بودند و در این جنگ تمام عیار برای خرید سیم خاردار هم مشکل داشتیم و در تحریم بودیم.

حجت الاسلام نعمت اللهی افزود: برغم تمامی این مشکلات و تحریم های سنگین نه تنها دشمن موفق به گرفتن یک وجب از خاک ایران نشد بلکه رزمندگان اسلام موفق به ورود به خاک دشمن شدند و هشت سال دفاع مقدس ارزش های فراوانی نظیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، استقلال و خودکفایی برای ایران به ارمغان آورد و امروز شاهد پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف نظامی، علمی و اقتصادی هستیم.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در خصوص دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت همواره تاکید دارند لذا ما هم باید با جدیت تمام اقدام به ترویج ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه کنیم.

