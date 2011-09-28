فاضلاب شهر کنگاور وارد فاز عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفع فاضلاب شهر کنگاور در تمام محلات به استثنای شهرک های آموزگار و بسیج هم اکنون به صورت شبکه سنتی و قدیمی است که بر اساس طراحی مهندسی با اجرای طرح فاضلاب شهر کنگاور، این شبکه ها به صورت مدرن ساماندهی می شود .

مدیر آب و فاضلاب شهر کنگاور گفت: درصورت تخصیص اعتبار تا پایان سال بیش از 12 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بخشی از اجرای این طرح 6کیلومتر است که دو کیلومتر مربوط به شهرک حسن آباد برای بیش از 700 خانوار و بخشی دیگر ی هم از شهر کنگاور که چهار کیلومتر است را تحت پوشش دارد.

مرادی وش در پایان تصریح کرد: اعتبار مصوب برای اجرای شبکه های فاضلاب در شهر کنگاور بیش از 12 میلیارد ریال مصوب شده است که در صورت تخصیص به موقع آن پیش بینی شده است علاوه بر مقدار 6 کیلومتر مذکور اجرای شبکه گذاری فاضلاب راتا پایان سال به20کیلومتر برسانیم که در صورت تحقق این مهم شاهد عملیاتی شدن تاسیسات فاضلاب شهر کنگاور خواهیم بود.

