جریمه میلیونی سه باشگاه لیگ برتری/ صادقی احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته انضباطی به دلیل تخلفات تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان در جریان دیدار این تیم با فولاد خوزستان در هفته ششم لیگ برتر، طبق بند 4 ماده 22 به این باشگاه تذکر داده می‌شود تا با اعمال تدابیر لازم از بروز هرگونه تخلف از ناحیه هواداران در مسابقات آتی جلوگیری کنند.

همچنین براساس تخلف تماشاگران منتسب به تیم شهرداری تبریز در جریان دیدار این تیم با راه آهن در هفته ششم لیگ‌برتر، باشگاه فوق به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه صبای قم را به خاطر تخلفات تماشاگران منتسب به این باشگاه در دیدار با ملوان بندرانزلی در هفته ششم لیگ‌برتر به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

از سوی دیگر در جریان دیدار دو تیم فولاد خوزستان و شهرداری تبریز در هفته هفتم لیگ برتر، "سروان تیکی جاسکی" مربی تیم شهرداری به علت رفتار غیر مسئولانه از منطقه فنی اخراج شد. بر همین اساس وی ضمن توبیخ کتبی و درج در پرونده، به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ضمن اینکه تماشاگران شاهین بوشهر هم در جریان دیدار این تیم با ذوب‌آهن اصفهان در تاریخ 30 شهریورماه تخلفاتی را انجام دادند که کمیته انضباطی این باشگاه را به پرداخت جریمه 30 میلیون ریالی محکوم کرد. همچنین این تیم در شروع نیمه دوم با دو دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شد که به همین دلیل هم 8 میلیون ریال جریمه شدند.

امیر حسین صادقی بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز هم به دلیل رعایت نکردن مفاد ماده 23 آیین نامه انضباطی، باید روز سه‌شنبه دوازدهم مهرماه در کمیته انضباطی برای ادای پاره ای از توضیحات حضور یابد.