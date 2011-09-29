بخشش عروس اعدامی/ جاسازی 340 کیلوگرم شیشه در سنگ

به گزارش خبرنگار مهر، دختر 18 ساله ای که به اجبار پدر و مادرش با یک مرد 30 ساله ازدواج و در یک درگیری خونین همسرش را به قتل رسانده بود با بخشش اولیا دم از اعدام نجات یافت. سحر متهم است در هجدهم آذر سال 86 درپی اختلافات خانوادگی همسرش را به قتل رسانده است. دختر جوان در باره انگیزه کشتن همسرش گفت: سه ماه قبل با اجبار پدر و مادرم به عقد داریوش درآمدم. قبل از عروسی هم متوجه اخلاق و رفتارهای عجیب شوهرم شده بودم. چرا که چندبار به دلایل واهی بشدت مرا کتک زد. همان موقع خواستم از او طلاق بگیرم اما مادرم گفت: بعد از ازدواج همه چیز درست می‌شود. در حالی که سه ماه از عروسی گذشته بود متوجه شدم داریوش به بهانه‌های مختلف با من قهر می‌کند و حرف نمی‌زد. شب حادثه هم مثل همیشه موضوعی را بهانه کرد و جنجال راه انداخت. برای اینکه غائله تمام شود سرگرم بافتن قالی شدم اما ناگهان او به آشپزخانه رفت و کاردی برداشت. فکر کردم می‌خواهد مرا بزند که با عجله من هم کاردی برداشتم اما داریوش با چاقو قالی بالای دار را پاره کرد که خیلی عصبانی شدم. بعد هم با کارد ضربه‌ای به بدنش زدم و او خون‌آلود روی زمین افتاد. همان موقع از ترس همسایه‌ها را خبر کردم و دقایقی بعد هم پلیس از راه رسید و دستگیر شدم. با اعترافات سحر قضات شعبه 71 دادگاه کیفری سحر را به قصاص محکوم کردند. در حالی که عروس جوان در یک قدمی اعدام قرار داشت با تلاش واحد صلح و دادسرای جنایی و گذشت پدر مقتول از اعدام نجات یافت.



جاسازی 340 کیلو شیشه در سنگ



در این هفته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک اقدام اطلاعاتی موفق شدند بزرگترین محموله ماده مخدر شیشه را کشف و ضبط کنند. 5 نفر از اعضای باند تبهکار ترانزیت مواد مخدر چندی قبل در پی سوداگری و رسیدن به آرزوهای خود اقدام به تشکیل باندی مخوف کرده و با تولید و ترانزیت شیشه قصد داشتند یک شبه ره صد ساله را بروند. اعضای این باند با جاسازی شیشه در محموله سنگهای ترانزیتی قصد داشتند آنها را از طریق گمرک به خارج کشور ارسال کنند که شناسایی و دستگیر شدند. از اعضای این باند 340 کیلوگرم ماده مخدر شیشه کشف شد. از حساب یکی از اعضای این باند که از خارج کشور هدایت می شدند، 250 میلیون تومان وجه نقد به دست آمد.



سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر دراین باره گفت: از اعضای این باند تعدادی خودروی گران قیمت کشف و ضبط شد.

حبس پسر جوان در لوله چاه



پسر جوانی که به علت نامعلومی در عمق چاه 25 متری سقوط و در لوله آن گرفتار بود،همچنان در آنجا گرفتار است. روز دوشنبه ماموران آتش نشانی در جریان سقوط پسری جوان در چاه کشاورزی آب و گرفتاریش در لوله آب ان در روستای برج شیله سیرجان قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد این پسر به دلایل نامعلومی در چاه سقوط کرده است. به گفته یکی از افسران آتش نشانی، تنها راه نجات این جوان حفر یک چاه 25 متری در کنار این چاه است چرا که جابه جایی لوله می تواند منجر به مرگ پسر جوان شود.

سرقت از بانک با اسلحه قلابی

چندی پیش دو جوان در حالی که کلاه ایمنی سفیدرنگ به سر داشته و مسلح به کلت کمری و یک قبضه چاقو بودند وارد یکی از بانک‌های روستایی از توابع شهرستان رودان شده و با تهدید سلاح و چاقو 45 میلیون ریال سرقت کرده و با یک دستگاه موتورسیکلت متواری شدند. به دنبال این دزدی مسلحانه کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارقان مسلح آغاز کردند و با انجام تحقیقات محلی و استفاده از اطلاعات مردمی به دو جوان که از وجهه اجتماعی خوبی برخوردار نبوده و مشخصات ظاهری آنها با سارقان مطابقت داشته مشکوک شدند و پس از دستگیری، آنها را برای تحقیقات به پلیس آگاهی انتقال دادند. با توجه به کشف سلاح کلت قلابی در منزل یکی از متهمان، سارقان به سرقت از بانک اعتراف کردند. با اعتراف دو سارق پرونده پس از تکمیل تحویل مراجع قضایی شد.

انهدام یکی از بزرگترین های باندهای زورگیری



چندی قبل ماموران پلیس متوجه فعالیت باند تبهکار زورگیری و کیف قاپی در غرب تهران قرار گرفتند. تعدادی از مالباختگان مدعی بودند افراد شرور در گروههای 4 تا 6 نفره در مناطق خلوت غرب تهران به آنها حمله ور شده و اقدام به کیف قاپی و زورگیری می کنند. با چهره نگاری از متهمان ماموران موفق شدند رد یکی از سارقان را در زندان پیدا کنند. سرانجام ماموران روز دوشنبه موفق شدند در یک عملیات هماهنگ 31 نفر از اعضای این باند را در تهران و اسلامشهر دستگیر کنند. از اعضای این باند مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل عابر بانک، پول نقد و کیف های مالباختگان کشف و ضبط شد.

مرگ دلخراش پسر 12 ساله در کوره آتش مقابل چشمان پدرش



پسر بازیگوشی که در غفلت پدرش در کوره آتش با گرمای 800 درجه سقوط کرده بود به خاکستر تبدیل شده و اثری از او باقی نماند. محمد 12 ساله چندی پیش هنگام بازی در محل کار پدر خود و در مقابل به داخل کوره آتش سقوط کرد و در حرارت 800 درجه کوره ای که 12 سال ،مداوم روشن مانده بود سوخت و اثری از او باقی نماند. پدر محمد که با دیدن مرگ سوزناک پسر خود کنترلی بر رفتار و حرکاتش نداشت، بلافاصله جلو رفت و با گریه و ناله پسر خود را صدا می زد اما هیچ پاسخی از او نمی شنید .

او آن قدر به شعله های آتش نزدیک شده بود که خودش نیز از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدید شد و برای مداوا به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انتقال یافت.



پدرمحمد هم اکنون تحت درمان قرار دارد اما او هیچگاه خاطر تلخ این مصیبت حزن انگیز را از یاد نخواهد برد.

انتقاد از گسترش محدوده زوج و فرد



در این هفته سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از گسترش محدوده زوج و فرد گفت: نباید محدوده این طرح گسترش یابد. طرح تردد نوبتی دیگر در هیچ کجای دنیا اجرا نمی شود. باید به سمت کنترل الکترونیکی، استفاده از دوربین و دریافت هزینه برای ورود به این محدوده برویم.