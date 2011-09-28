کشتی گیر جوان ایلامی مقام سوم کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله سهرابی پس از غلبه بر حریفان خود از استانهای تهران، همدان، لرستان و قزوین توانست با نشان نقره مقام سوم ایندوره از مسابقات را از آن خود کند.

این ورزشکار با کسب عنوان سومی این دوره از مسابقات به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد.

بانوان ایلامی دو مدال کشوری تکواندو کسب کردند

مسابقات المپیاد دانشجویان در دو استان البرز و خراسان رضوی برگزار شد.

کاروان دانشجویان تکواندو بانوان دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور استان ایلام با آمادگی کامل در این رقابتها شرکت کردند.