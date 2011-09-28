به گزارش خبرگزاری مهر، 17 فیلم سینمایی و تلویزیونی از سینمای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا از شبکه‌های سیما به روی آنتن می‌رود و انتخاب فیلم‌ها متناسب با هفته دفاع مقدس صورت گرفته است.

فیلم سینمایی "دانش آموز جدید" به کارگردانی وینسنزو مارانو محصول سال 2005 فرانسه و با بازی لارنس بوکولینی پنجشنبه هفتم مهر ساعت 22 روی آنتن شبکه یک سیما می‌­رود. این فیلم درباره خانم ژوبرت که از آموزگاران خوب و با سابقه مدرسه است که با آمدن دانش آموزی جدید به نام "دیوید " که به آسانی نمی‌تواند با دانش آموزان دیگر ارتباط برقرار کند تصمیم می‌گیرد تا راه حلی برای شناخت مشکل او پیدا کند.

فیلم سینمایی "لیلی با من است" به کارگردانی کمال تبریزی پنجشنبه هفتم مهرماه ساعت 23:55 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی پرویز پرستویی، محمود عزیزی، شهره لرستانی، رحمان باقریان، مهدی فقیه، هدایت الله نوید و حسین معلومی درباره صادق مشکینی فیلمبردار تلویزیون است که از جبهه و جنگ می‌ترسد اما برای اینکه بتواند از صندوق تلویزیون وام بگیرد تا خانه نیمه ساخته‌اش را تکمیل کند، باید برای فیلمبرداری فیلمی مستند از اسرای ­عراقی به ­منطقه جنگی برود.

فیلم سینمایی "اخراجی‌های1" به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی حبیب اله کاسه ساز، جمعه هشتم مهر ماه ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش می‌شود. "اخراجی‌های1" درباره مجید از خلافکارهای یکی از محله‌های تهران است که عاشق دختر میرزا (یک گیوه دوزعارف) است و شرط ازدواج او سربه راه شدن است.

مجید در سر راه خود احساس می‌کند که رقیبی وجود دارد که از بچه‌های جبهه‌ای است و برای اینکه از او عقب نیفتد، با نوچه‌های خود راهی جبهه می‌شود. اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، محمد رضا شریفی‌نیا، ارژنگ امیرفضلی و نگار فروزنده در فیلم سینمایی "اخراجی‌های 1" بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "نیلوفران خاک" به کارگردانی حمید بهمنی و تهیه کنندگی سید احمد میر اعلایی 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه هفتم مهر ماه از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم درباره بچه‌های سپاه در گروه تحقیق و تفحص پیکر شهدا، به سراغ علی که یکی از همرزمانشان بوده و جانباز شیمیائی است می‌روند و راهی مناطق سابق عملیاتی می‌شوند. برای پیدا کردن پیکرشهدا می‌بایست مین‌ها از منطقه خنثی و پاکسازی شوند.

فیلم سینمایی "بازی بزرگان" پنجشنبه هفتم مهر ساعت 14:30 به کارگردانی کامبوزیا پرتوی و تهیه کنندگی عباس رنجبرو محمد مهدی دادگو ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: درپی تهاجم ارتش عراق و اشغال یکی از شهرهای کوچک مناطق مرزی غرب کشور، عده زیادی از اهالی شهر کشته می‌شوند و زنده‌ها با شتاب و در زیر بمباران، شهر را ترک می‌کنند.

فیلم سینمایی "گذرگاه" به کارگردانی شهریار بحرانی و تهیه کنندگی محمد باقرآشتیانی 30دقیقه بامداد روزجمعه هشتم مهر ماه از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم درباره یک رزمنده به نام ناصر است که به همراه سه تن از همرزمانش ( احمد ، قاسم و محمد) برای عملیات گشت و شناسایی به جبهه اعزام می‌شود.

فیلم سینمایی "نوروز" به کارگردانی سید رحیم حسینی و تهیه کنندگی محمدرضا شرف الدین و حبیب اله کاسه سازجمعه هشتم مهرماه ساعت 17:30 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم درباره یک نوجوان بسیجی است که برای آب رسانی به روستای خود از منطقه عملیاتی جنگ، تانکر آبی را به غنیمت می‌گیرد، اما برای رساندن تانکر به روستا با مشکلاتی روبرو می‌شود. گوماتا ریاحی، رویا نونهالی، جمشید گرگین، فتحعلی اویسی و هما مشکین در "نوروز" بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "شب‌های خرمشهر" به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه کنندگی مجید اوجی جمعه هشتم مهرماه ساعت 23 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. درخلاصه داستان فیلم با بازی مریم بوبانی ، فریده سپاه‌ منصور، بهرام شاه‌ محمد لو، سحر زکریا ، فلورا سام و کورش تهامی آمده : رحمان و همسرش سلیمه با آغازجنگ و حمله دشمن به خرمشهر ، زندگی را به گونه‌ای دیگر ادامه می‌دهند. رحمان و بقیه مردهای فامیل در خرمشهر ماندند تا از آب و خاک دفاع کنند و سلیمه و زن‌ها و بچه‌ها مجبور به ترک خانه شدند.

فیلم سینمایی "بازرس مورس" (مرگ به موقع) به کارگردانی جان مدن محصول سال 2000 کشورهای انگلستان وآمریکا، پنجشنبه هفتم مهر ساعت 16:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. داستان فیلم درباره کشته شدن پیرمردی با ناتوانی جسمی است که به ظاهرهمه چیز نشان دهنده این است که خودکشی کرده اما... "بازرس مورس" (مرگ به موقع) با بازی بازیگرانی همچون جوهان توآن و کوین واتلی ساخته شده است.

فیلم تلویزیونی "هَمسَنگار" ، پنجشنبه هفتم مهر ساعت 20 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. این فیلم به مدت زمانی پس از محاصره شهرهای آبادان و خرمشهرتوسط نیروهای عراقی می‌پردازد. حمید با نمکی، حسین قفلی ، مهتاب صداقت و عباس جوادی از بازیگران اصلی "همسنگار" به کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه کنندگی هومن کبیری هستند.

فیلم سینمایی "هزار و یک شب" به کارگردانی استیون بارون پنجشنبه هفتم مهرماه ساعت 23:30 روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در زمان‌های قدیم ، سلطان شهریار بعد از حادثه ترورش که توسط همسر او طرح ریزی شده بود و درنتیجه منجر به مرگ همسرش گردید ، دچارروان پریشی می‌شود. میلی اویتال، آلن باتیس و جیسون فراین در "هزار و یک شب" محصول سال 2000 کشورآمریکا ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی "مار" محصول سال 2007 کشور آمریکا و به کارگردانی تیبروتیکس جمعه هشتم مهرماه ساعت 15 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل اسنک و سیری باروو آمده: داف و لس دو برادرند که پدرشان در اثر حمله مار کشته شده، داف به مارها علاقه زیادی دارد، ولی لس از آن‌ها متنفر است. تا اینکه روزی...

فیلم سینمایی "آبراهام پوینت" به کارگردانی ویندام پرایس، جمعه هشتم مهرماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. درخلاصه داستان فیلم با بازی مکنزی کزوک و کریستیان مک کی آمده: آبراهام پوینت نام روستایی در ولز است که زادگاه کومت شخصیت اصلی داستان است. کومت با واسطه اتفاقی که در دوران کودکی برای برادرش افتاده است، خود را مسئول می‌داند و به همین دلیل از خانواده دوری جسته و در لندن به تنهایی زندگی می‌کند. این فیلم محصول سال 2008 کشورانگلستان است.

انیمیشن "دست‌های کوچک، قلب‌های بزرگ" به کارگردانی میترا عبدی و علی صمیمی راد پنجشنبه هفتم مهرماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این انیمیشن درباره حمله ناو وینسنت به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران است که همراهان این ناو تحت سرپرستی شیطان قرار دارند و با ترفندهای مختلف درصدد آسیب رساندن به بچه های نقاط مختلف دنیا هستند. اما این بچه‌ها با روح پاک خود با آنها مبارزه می‌کنند.

فیلم تلویزیونی "رد پا" به کارگردانی محمد رضا خاکی و علی طالب لو و تهیه کنندگی میثم قنبری ، جمعه هشتم مهر ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده : دکتر کیانی که برادرش رسول سال‌هاست که به شهادت رسیده است و خودش هم درجبهه ها مجروح شده است، روی فرهنگ اهدا اعضا بیمارانی که مرگ مغزی می‌شوند کار می‌کند. این فیلم با بازی محمد عمرانی ، هما خاکپاش ، فرحنازمنافی ظاهر، صدیقه کیانفر و علی طالب لو ساخته شده است.

فیلم تلویزیونی "اَرمُون"، پنجشنبه هفتم مهر ساعت 23:45 از شبکه شما پخش می‌شود. داستان "اَرمُون" درباره مسعود است که خارج از کشور در شهر هامبورگ آلمان زندگی می‌کند. او پس از مطلع شدن از احوال پدر بیمارخ ود تصمیم بازگشت به وطن می‌گیرد، غافل ازاین که زمان همه چیز را تغییر داده است، او به روستای پدری خویش بازمی‌گردد ، اما پدر او فوت شده... مسعود جمالی ، مهدی خلیلی ، داریوش شافی و خدیجه موسوی از بازیگران اصلی "ارمون" به کارگردانی یاسرطالبی و تهیه کنندگی میترا روحی منش است.

فیلم تلویزیونی "لنج گیل بابا" از تولیدات صدا و سیمای مرکز گیلان ، جمعه هشتم مهرماه ساعت 13:30 از شبکه شما روی آنتن می‌رود. لنج گیل بابا، داستان زندگی گروهی است به همین نام که در بندر کیاشهر کار می‌کنند و با یکدیگر رابطه‌ای خانوادگی و دوستانه دارند. مدتی است که میزان صید کاهش یافته و مردم منطقه به دنبال دلیل آن هستند تا اینکه پس از تحقیقات علت آن ورود " شانه‌دار" آمریکایی به دریای خزرمعرفی می‌شود...

عباس امیری ، محمدعلی شابختی ، فریده توکلی ، مصطفی قدیری ، شادی صفری ، محمد نوری ، اسماعیل حاجتی ،عارف صفرزاده ، مهدی فریقی و میلاد کی­ مرام از بازیگران فیلم تلویزیونی "لنج گیل بابا" به تهیه کنندگی رضا سیف پور و کارگردانی علی حلـوی هستند.