تشکیل کمیته انتظامی و ترافیکی برای کنگره شهید فهمیده در البرز

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ساله در زمان برگزاری بزرگداشت شهید فهمیده برای برقراری نظم محدودیتها ترافیکی اعمال می شود که این کافی نیست.

وی، برای ساماندهی نظم این کنگره گفت: لازم است علاوه بر کمیته هایی مسئول در برپایی این مراسم، کمیته انتظامی و ترافیکی نیز برای ورود و خروج مردم و برقراری و حفظ نظم اطراف محل برپایی کنگره تشکیل شود تا هجوم جمعیت پس از اتمام برنامه اختلالی در نظم اجتماعی و ترافیکی آن محدوده به وجود نیاورد.

سردار اکبرشاهی،همچنین با اشاره به تجربه موفق پلیس در کنگره 400 شهید که سال گذشته برگزار شد، اذعان داشت: پلیس تجربه های خوبی در این زمینه دارد و برحسب وظیفه و آنچه که در توان داریم در خدمت برگزاری شایسته این کنگره هستیم چراکه شهدا دین بزرگی به گردن همه ما دارند.

یادآور می شود، از سوی دبیرخانه کنگره شهید حسین فهمیده، کمیته هایی برای ساماندهی این مراسم مشخص شده است که آموزش و پرورش به عنوان مسئول کمیته برنامه ریزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته روابط عمومی، بنیاد شهید کمیته فرهنگی، اداره کل تربیت بدنی کمیته تربیت بدنی و همچنین استانداری، شهردار مرکزی و شهرداران شهرهای اقماری به عنوان کمیته پشتیبانی مسئولیت همکاری در برگزاری این کنگره را دارند.