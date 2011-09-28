خدمات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خارج از کشور نیز ارائه می شود

محمد حسین کلانتر معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران فعالیتهای ارزیابی وتایید صلاحیت خود را به خارج از مرزهای کشور جمهوری اسلامی گسترش داده است.

وی ادامه داد: در این راستا این مرکز در اولین عملکرد برون مرزی خود نهاد گواهی کننده ( BRS ) خاورمیانه را در کشور امارات متحده عربی ( دبی ) براساس الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC17021 و مدارک الزامی مربوطه مورد ارزیابی قرار داد.



رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و مشاور رئیس سازمان استاندارد عنوان کرد: فرآیند ارزیابی و تایید صلاحیت موسسات گواهی کننده در خارج از کشور با توجه به دانش فنی مربوطه منجر به ارزآوری برای کشور می شود.

این مسئول اضافه کرد: همچنین این امر از خروج ارز توسط موسسات گواهی کننده و نهادهای تایید صلاحیت خارجی نیز جلوگیری می کند.

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دانش فنی وفن آوری لازم را دارد

کلانترمعتمدی یادآور شد: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با در اختیار داشتن دانش فنی و فن آوری لازم برای ارزیابی و تایید صلاحیت موسسات گواهی کننده در داخل کشور، عملکرد خود در سطح منطقه و بین المللی را اثبات کرده است.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: همچنین این مرکز به کمک این امر، شهرت و اعتبار مرکز و کشور را ارتقا داده است.

این مسئول یادآور شد: ممیزی شهودی و ارزیابی دفتر مرکزی شرکت گواهی کننده BRS خاورمیانه براساس درخواست تایید صلاحیت از جانب آن شرکت توسط تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شد.

وی اظهار داشت: فعالیتهای ممیزی و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریتی شرکت BRS خاورمیانه علاوه بر منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا را نیز شامل می شود.

کلانترمعتمدی افزود: با توجه به این امر، این شرکت در نظر دارد فعالیتهای ممیزی و صدور گواهینامه خود را در سطح بین المللی در کشور ترکیه ، منطقه اروپا و آمریکای شمالی گسترش دهد.