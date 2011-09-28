شهرک مهرگان در خراسان رضوی به ناحیه شهری تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی اظهار داشت: شهرک مهرگان که در آن حدود پنج هزار واحد مسکن مهر در حال احداث است به یک ناحیه منفصل شهری از مشهد تبدیل شد.

وی افزود: شهرداری مشهد باید نسبت به مبلمان شهری، فضاسازی و ایجاد فضای سبز در این شهرک اقدام کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی ساخت و سازها در این شهرک با استفاده فناوری های نوین صنعت ساختمان است و می توان از این مرکز به عنوان یک کارگاه آموزشی برای دانشجویان عمران و معماری استفاده و آن را به عنوان پایلوت در کشور مطرح کرد.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه های خدمات رسان باید نسبت به تحویل انشعابات به این واحدها تلاش کنند.

صلاحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استقبال خوب مالکان استان برای استفاده از تسهیلات مسکن مهر با افزایش سهمیه چهار هزار نفری استان برای استفاده از تسهیلات موافقت کرد.

استاندار خراسان رضوی از مسکن مهر به عنوان یک اقدام پر خیر و برکت دولت نهم و دهم یاد کرد و گفت: اجرای مسکن مهر در کشور علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم فراوانی در کشور ایجاد کرد.