حضور ناوگان نظامی ایران در خلیج عدن امنیت را به همراه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد بعد از ظهر چهارشنبه در همایش هفته دریانوردی استان بوشهر نیز با بیان اینکه بخش عمده از حمل و نقل جهان از طریق دریا صورت می گیرد، گفت: ضرورت عرصه فعالیت دریایی ورود در عرصه بین الملی است.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی دریانورد ،" هماهنگ سازی اقدامات برای واکنش به دزدان دریایی" است، اظهارداشت: طی سالیان اخیر جهان در عرصه دریانوردی با چالش جدی و حضور دزدان دریایی روبرو شده که در این راستا ایران نیز جهت با مقابله با دزدان دریایی به صورت فرامنطقه ناوگان نظامی خود را به خلیج عدن اعزام کرده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: ناوگان نظامی ایران علاوه بر اسکورت کشتیهای ناوگان کشتیرانی کشورمان از کشتیهای بین المللی نیز مراقبت می کند.

راستاد با بیان سوال که چرا کشورهایی که مدعی آزادی دارند و هرجایی که مورد خدشه قرار می گیرد وارد عرصه می شوند، تا کنون اقدامی برای مبارزه با دزدان دریایی نکرده اند، گفت: باتوجه به اینکه این مسیر، مسیر تجارت اروپا و چین به عنوان رقبای اصلی آمریکا در تجارت جهانی است ناامنی این مسیر به نفع آمریکا خواهد بود.

راستاد با بیان اینکه طی سالیان اخیر ظرفیت بندر بوشهر در تمامی شاخصها بیش از دو برابر افزایش یافته است، اظهارداشت: طی 9 ماه اخیر 30 پروژه بزرگ دریایی با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تمان به بهره برداری رسیده و آماده بهره برداری است که چهره بنادر استان را تغییر داده است.

وی با بیان اینکه چشم انداز بندر بوشهر با پیوستن جزیره نگین چشم اندازی بسیار روشنی است، افزود: با پیوستن جزیره نگین به بندر بوشهر این بندر در آینده ای نزدیک به یکی از بزرگرتین بنادر بین المللی منطقه تبدیل خواهد شد.