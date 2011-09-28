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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

"آناهیتا" وارد شبکه نمایش خانگی شد

"آناهیتا" وارد شبکه نمایش خانگی شد

فیلم سینمایی "آناهیتا" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد امروز وارد شبکه نمایش خانگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "آناهیتا" در فرمت دی وی دی توسط شرکت هنرنمای پارسیان وارد شبکه نمایش خانگی شده است و برای اولین بار از منوهای متحرک نیز در این لوح فشرده استفاده کرده‌اند.

این فیلم به خلق فناوری‌های نوین توسط قشر جوان و استفاده از آن در جهت تحقق عدالت اجتماعی می‌پردازد و میترا حجار، شهاب حسینی، پوریا پورسرخ و نرگس محمدی بازیگران آن هستند.

عوامل "آناهیتا"عبارتند از فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، کورش علیزاده طراح گریم، محمود خرسندی صدابردار، بهرنگ دزفولی‌زاده عکاس، شهرزاد پویا تدوینگر، سحر صباغ‌سرشت دستیار و برنامه‌ریز، هنگامه فرازمند منشی صحنه و محمود محمدطائمه مدیر تولید و مجری طرح.

کد مطلب 1419080

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