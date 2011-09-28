"آناهیتا" وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "آناهیتا" در فرمت دی وی دی توسط شرکت هنرنمای پارسیان وارد شبکه نمایش خانگی شده است و برای اولین بار از منوهای متحرک نیز در این لوح فشرده استفاده کرده‌اند.

این فیلم به خلق فناوری‌های نوین توسط قشر جوان و استفاده از آن در جهت تحقق عدالت اجتماعی می‌پردازد و میترا حجار، شهاب حسینی، پوریا پورسرخ و نرگس محمدی بازیگران آن هستند.

عوامل "آناهیتا"عبارتند از فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، کورش علیزاده طراح گریم، محمود خرسندی صدابردار، بهرنگ دزفولی‌زاده عکاس، شهرزاد پویا تدوینگر، سحر صباغ‌سرشت دستیار و برنامه‌ریز، هنگامه فرازمند منشی صحنه و محمود محمدطائمه مدیر تولید و مجری طرح.