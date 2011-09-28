70 گفتمان دینی توسط سازمان تبلیغات ایلام برگزار می شود

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تداوم طرح گفتمانهای دینی در سال جدید و پاسخگویی به سئوالات و شبهات فکری و اعتقادی جوانان ونوجوانان و مقابله با جنگ نرم دشمنان بیش از70گفتمان دینی (همایشی) درسطح استان برگزار می شود.

وی بیان داشت: این گفتمانها با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و با موضوعات ولایت فقیه و مبانی حکومت دینی، جنگ نرم، جهاد اقتصادی، جوان و بصیرت دینی و سیاسی، نحله های فکری و عرفانهای انحرافی، آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی فرهنگ دینی، حجاب و عفاف، زن و خانواده در اسلام، فلسفه نماز در شش‌ماهه دوم سال جاری در استان ایلام برگزار می شود.

وی در ادامه گفت: برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای گفتمانی اساتید، نشست های هم اندیشی اساتید، راه اندازی وبلاگ گفتمانهای دینی از دیگر اقدامات این اداره است که برای نیمه دوم سال90 برنامه ریزی شده است.