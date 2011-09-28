اخبار کوتاه ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقات شطرنج در محل خانه شطرنج شهر باباحیدر شهرستان فارسان برگزار شد.

در این مسابقات 35 نفر شطرنج باز با یکدیگر رقابت کردند که در نهایت علیمراد جمالپور و سید محمد میر احمدی مشترک به مقام نخست رسیدند و سید اصغر هاشمی و سید مهدی میر احمدی به ترتیب دوم و سوم شدند.

از نفرات برتر این مسابقات با اهدای جایزه و حکم قهرمانی تقدیر شد.

همایش دوچرخه سواری در شهر بابا حیدر فارسان برگزار شد

همزمان با هفته دفاع مقدس همایش دوچرخه سواری ویژه کودکان زیر هشت سال در شهر باباحیدر برگزار شد.

در این همایش بیش از 50 نفر از کودکان دختر و پسر مسیر دو کیلومتری چهار راه امامزاده تا حوزه مقاومت بسیج شهر باباحیدر را طی کردند.

در پایان این برنامه ضمن گرامیداشت حماسه آفرینی مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس با حضور مسئولان محلی شهرستان به 25 نفر از شرکت کنندگان جوایزی به قید قرعه اهدا شد.

همایش دوچرخه سواری در شهرستان بروجن برگزار شد

به مناسبت نکوداشت هفته دفاع مقدس همایش دوچرخه سواری تحت عنوان یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس با استقبال گسترده مردم بروجن در این شهر برگزار شد.

در این همایش بیش از 100نفر دوچرخه سوار مسیر بین سالن تختی این شهر را تا تپه نورالشهداء رکاب زدند.

شرکت کنندگان در پایان برنامه با حضور در کنار قبور شهدای گمنام باعطر افشانی و نثار گل به شهدا هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

از سوی اداره ورزش و جوانان و هیئت دوچرخه سواری شهرستان بروجن به 30 نفر از شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.