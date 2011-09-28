رقابت 1700نفر در آزمون زبان وزارت بهداشت/ برگزاری آزمون در 2نوبت

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت در دو نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه 7 مهر برگزار می شود.

وی اضافه کرد: داوطلبان می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت ورود به جلسه­ آزمون خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

نسل سراجی اظهار داشت: آزمون در دانشکده پزشکی پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و اصل فیش بانکی الزامی است و همراه نداشتن هر یک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: کارنامه­ اینترنتی از روز دوشنبه 11 مهرماه از طریق همین سایت قابل دریافت است. کارنامه دارای کد ویژه بوده و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل استعلام است بنابراین، گواهی دیگری برای شرکت­کنندگان صادر نخواهد شد.