به گزارش خبرگزاری مهر،سیدمحمدجواد شوشتری، مدیرعامل این سازمان هدف از برگزاری نشست دو روزه علمی- فرهنگی با اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با فعالیت زیباسازی شهر را بالابردن دانش فنی در حوزه شهر و ایجاد هماهنگی بین آن ها با نگاه سازمان زیباسازی عنوان کرد و گفت: در نشست‌هایی که سازمان زیباسازی برگزار می‌کند تلاش دارد تا دغدغه مدیریت شهری را با صنوفی که به نوعی فعالیت‌شان با حوزه زیباسازی شهر مرتبط است در میان گذارد تا ضمن جلب مشارکت آنها از توان و ظرفیت علمی و عملی آنها برای حل مشکلات موجود در فضای شهر بهره برد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به محورهای مورد بحث در این نشست‌ها و دوره‌ها گفت: تبیین اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی زیباسازی شهری، نقش و اهمیت همیاری و مشارکت اتحادیه‌ها و اصناف در طراحی و ساخت تجهیزات شهری و نقش جایگاه آنها در زیباسازی شهر تهران از جمله مهم‌ترین محورهای برگزاری دوره‌های تخصصی و نشست‌های آموزشی سازمان زیباسازی است.

شوشتری با بیان اینکه نشست‌های علمی- فرهنگی و دوره‌های آموزشی تخصصی علاوه بر اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی فعال در حوزه زیباسازی شهر برای شورایاران نیز برگزار شد، گفت: شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره‌های تخصصی گواهی آموزش اخذ خواهند کرد و سازمان زیباسازی قصد دارد از این پس با پیمانکارانی طرف قرارداد باشد که در دوره‌های تخصصی سازمان گواهی اخذ کرده باشند.

نخستین جلسه نشست علمی- فرهنگی با شورایاران دوشنبه گذشته برگزار شد و نشست اتحادیه‌ها و اصناف نیز طی 2 روز (چهارشنبه و پنجشنبه 6 و 7 مهرماه) در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی واقع در خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر (عج) و خیابان فلسطین، ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری نشست علمی- فرهنگی شرکت کنندگان می‌توانند برای حضور در دوره تخصصی با موضوع زیباسازی ثبت نام کنند که این دوره تخصصی نیز نیمه مهرماه برگزار خواهد شد.



