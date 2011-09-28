نشست موسس کمیته فنی متناظر 39 ماشین ابزار برگزار شد

افسانه سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نشست موسس کمیته فنی متناظر 39 ماشین ابزار با حضور 35 نفر از متخصصان این امر از بخشهای مختلف ذیربط برگزار شد.

وی ادامه داد: این متخصصان از دانشگاههای امیرکبیر، شریف و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی بودند.

معاون مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی بیان کرد: همچنین نمایندگانی از ماشین سازی تبریز، پارس خودرو، صنایع و معادن آذربایجان غربی و تهران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و... در این نشست حضور داشتند.

وی اضافه کرد: در این جلسه درخصوص تدوین استانداردهای بین المللی و لزوم مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران مطالبی ارائه شده است.

گزارشی از فعالیتها در زمینه تدوین استانداردهای بین المللی ارائه شد

این مسئول افزود: سپس گزارشی از فعالیتهای سازمان ایزو در زمینه تدوین استانداردهای بین المللی و فعالیتهای متناظر آن در کشور بیان ودر ادامه مطالبی در رابطه با کمیته فنی 39 ایزو و اهداف و دامنه کاری آن به حاضران ارائه شد.

معاون مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی یادآور شد: در این نشست، دکتر امیر عبدالله از دانشگاه امیرکبیر به عنوان رئیس کمیته فنی متناظر و مهندس نیکرو از شرکت توگا به عنوان نایب رئیس کمیته فنی متناظر انتخاب شدند.

سمیعی اضافه کرد: مرتضی دشتی زاده از شرکت پارسه کیان نیز به عنوان دبیر کمیته فنی متناظر انتخاب شد.

این مسئول گفت: این کمیته در سال 1947 در سازمان ایزو تاسیس شده و در حال حاضر دبیرخانه آن در کشور سویس مستقر است.

معاون مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی اظهار داشت: این کمیته دارای پنج کمیته فرعی و چهار گروه کاری است و تاکنون 158 استاندارد توسط این کمیته و کمیته های فرعی آن تدوین شده است.

سمیعی یادآور شد: در این کمیته 21 کشور عضو فعال و 21 کشورعضو ناظر هستند ضمن اینکه ایران نیز از اعضای ناظر این کمیته است.