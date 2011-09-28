بیشترین تخلفات ساخت و سازهای شهری تغییر کاربری است

رضا نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان این که بیشترین تخلفاتی که در حوزه ساخت وساز انجام می شود مربوط به تغییر کاربری است و این موضوع در برخی مناطق بیشتر به چشم می خورد گفت:گاهی تخلف تغییر کاربری یک شبه انجام می شود .

نگهبان تاکید کرد: با فعال شدن تبصره 7 و برخوردی که با مهندسان ناظر و افراد متخلف صورت می گیرد ، تخلف ناشی از ساخت اضافه طبقات کاهش محسوسی یافته است و دلیل آن نیز این است که قبل از آن که به تخلف ناشی از ساخت و ساز رسیدگی شود ، تخلف عوامل متخلف مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 همچنین با اشاره به این که کسری پارکینگ از تخلفاتی است که به هیچ عنوان جریمه ای برای آن دریافت نمی شود ، اظهار کرد : خط قرمز تخلفات ساخت و ساز مربوط به کسری پارکینگ است و در صورت کسری پارکینگ و یا تغییر کاربری آن نه تنها جریمه ای دریافت نمی شود بلکه به طور حتم حکم تخریب توسط این کمیسیون صادر می شود .

به گفته وی، احکامی که توسط کمیسیون صادر و اجرا می شود با هدف نجات شهر تهران از تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای بی رویه و داشتن شهری مناسب برای زندگی با آسایش شهروندان است و به هیچ عنوان کمیسیون ماده 100 محل درآمد شهرداری نیست .

نگهبان تصریح کرد: در برخورد با متخلفان عزم جدی وجود دارد و این اقدام برای همه تخلفات اعم از ارگان دولتی و یا غیر دولتی انجام می شود و این رویه کمیسیون ماده 100 است که با برخورد با تخلفات ساختمانی به توسعه شهری مناسب دست یابیم.