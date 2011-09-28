196پایگاه کمکهای مردمی درجشن عاطفه ها را جمع آوری می کنند

نجفعلی انتظاری در گفتگو با مهر گفت: جشن عاطفه ها به مناسبت آغاز سال تحصیلی امسال در 900 مدرسه و 196 پایگاه در این استان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه دانش آموزان امروز کمک های خود را در مدارس برای جشن عاطفه ها جمع آوری کردند، گفت: جشن عاطفه در شهرهای استان سمنان با فعالیت 124 پایگاه این نهاد، 26 پایگاه بسیج و 46 پایگاه مساجد برگزار می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان ضمن دعوت از مردم خیر و نیکوکار استان سمنان گفت: حضور مردم این استان در کارهای خیر و انسان دوستانه همواره گسترده و زبانزد بوده است.
انتظاری تاکید کرد: هدایای جمع آوری شده بلافاصله بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود.
به گفته وی، مردم این استان سال گذشته در جشن عاطفه های قریب 900 میلیون ریال کمک کردند.
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