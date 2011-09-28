ماشین سازی تبریز میزبان تربیت یزد خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال باشگاه ماشین سازی تبریز در هفته سوم رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور به مصاف تیم تربیت یزد خواهد رفت.

دیدار ما بین تیم ماشین سازی تبریز و تربیت یزد ساعت 14:30 روز پنج شنبه 14 مهرماه در محل استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.

برنده دیدار بین دو تیم ماشین سازی و تربیت یزد در هفته چهارم رقابتهای جام حذفی به مصاف تیم لیگ برتری شهرداری تبریز می رود.

هر دو تیم تربیت یزد و ماشین سازی تبریز در گروه "ب" رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور حضور دارند.

تیم جوانان ماشین سازی ، ایدم تبریز را شکست داد

تیم فوتبال جوانان ماشین سازی تبریز در مرحله دوم رقابتهای لیگ فوتبال جوانان استان تیم جوانان ایدم را شکست داد.

تیم فوتبال جوانان این باشگاه توانست در مسابقه دور رفت مرحله دوم رقابتهای لیگ جوانان استان با نتیجه سه بر دو در برابر تیم ایدم تبریز به پیروزی برسد.

در این مسابقه که در زمین فوتبال فرودگاه تبریز برگزار می شد، سعید رشدی، امیر جلیلی و اکبر شکری برای تیم جوانان ماشین سازی تبریز گلزنی کردند.

تیم جوانان ماشین سازی تبریز در این دوره از رقابتهای نمایش خوبی از خود به جای گذاشته و بدون باخت تا مرحله حذفی این رقابتها صعود کرده است.

مسابقه برگشت دو تیم ماشین سازی تبریز و ایدم روز جمعه هشتم مهر ماه سال جاری در محل زمین چمن اسکو برگزار خواهد شد.

آرامش و اتحاد تیم ماشین سازی در کمتر تیمی قابل مشاهده است



مدیر عامل باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز آرامش و اتحاد موجود در میان بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز را مثال زدنی عنوان کرد.

افشین دبیری اسکوئی پیش از اعزام کاروان تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به مسجد سلیمان اظهار داشت: کادر فنی، بازیکنان و همه عوامل باشگاه در فصل جاری هم قسم شده اند که بهترین بازیهای تیم فوتبال ماشین سازی تبریز را در این فصل از مسابقات رقم بزنند.

وی ماشین سازی تبریز را هویت فوتبال تبریز و آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: ماشین سازی هویت فوتبال تبریز است و هواداران و مدیران باشگاه انتظار دارند مسئولان استانی حمایت مناسبی از این تیم به عمل آورند.

مدیر عامل باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز با اشاره به بازی پیش روی بازیکنان ماشین سازی در مسجد سلیمان افزود: رسول خطیبی کارش را بلد است و می دانیم که تیم با آمادگی کامل به مسجد سلیمان اعزام می شود.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز ساعت 15:45 روز پنج شنبه هفتم مهر ماه و در شهر مسجد سلیمان به مصاف تیم نفت این شهر می رود.