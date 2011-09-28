به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اعلام فراخوان این دوره از جشنواره در بخشهای فنی و حرفهای و همچنین کار و دانش در مجموع 553 اثر به دبیرخانه ارسال شده که این آثار در 21 گروه داوری میشوند.
در بخش کار و دانش کتابهای منتشر شده در رشتههای عمران، ادبیات، مکانیک، برق، مواد، علوم و فنون دریایی و هنر داوری میشوند و در بخش فنی و حرفهای آثار منتشر شده در رشتههایی نظیر حسابداری و بازرگانی، مدیریت خانواده، بهداشت و کودکیاری، کشاورزی، تربیت بدنی، فیزیک، مرجع و ریاضی فنی مورد ارزیابی داوران قرار میگیرد.
این دوره از جشنواره با رویکرد دوره آموزش متوسطه نظری، فنی و حرفهای و کاردانش و در دو بخش «انتخاب، معرفی و تقدیر از برگزیدگان» و «فعالیت جنبی» برگزار میشود.
نهمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد توسط دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش آذرماه سال جاری با معرفی برترینها در تهران برگزار میشود.
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